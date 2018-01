Concluyen rehabilitación de avenida Miguel Alemán

León, Gto.

Luego a casi 10 meses de que se anunciara la rehabilitación de una de las avenidas más importantes de León, la avenida Miguel Alemán finalmente el día de hoy se entregó en su totalidad por parte del municipio. Cabe destacar que hace más de 12 años que no se hubiera tenido una intervención integral de la vialidad.

Los principales beneficiados con esta rehabilitación son los miles de automovilistas que circulan a diario por la zona, junto con unidades del Sistema Integrado de Transporte, sin dejar de lado a los cientos de comerciantes que trabajan en los comercios aledaños.

“Hemos trabajado de frente, y de cara y de frente a ustedes compartiendo, tomando decisiones juntos y es el compromiso no solamente para mejorar la Miguel Alemán, no solamente para mejorar nuestros mercados si no para mejorar toda nuestra ciudad y es eso lo que quiero que ustedes se llevan”, señaló Héctor López Santillana, alcalde de la ciudad.

Cabe mencionar que esta rehabilitación se tenía proyectada sólo en el tramo que comprende de López Mateos hasta Mariano Escobedo, sin embargo, y gracias a los ahorros que dijeron, fueron del 13 por ciento, se logró rehabilitar hasta la calle de Parral.