Medina Plascencia reconoce capacidad y madurez de Sinhue

León, Gto.

La incorporación al equipo de Diego Sinhue se debe a que lo han escuchado y no lo han limitado como ocurrió en el Ayuntamiento de León, expresó el ex síndico Carlos Medina Plascencia.



“Ya saben ustedes que como sindico no me gane el derecho de ayudar, pero acá espero me sigan escuchando, el día que no me escuchen, ustedes sabrán que ya no me escuchan y ya no tengo nada que hacer ahí porque yo no voy a dar el aval y no voy a invertir mi tiempo de oquis”, refirió.



Agregó que ha cambiado el concepto en el que veía a Diego Sinhue, destacando que tiene la capacidad, madurez y deseo suficiente de hacer las cosas bien, por lo que mientras escuche sus opiniones, el respaldo lo tendrá.

“Yo creo que la impresión me ha cambiado mucho sobre Diego Sinhue, buena capacidad, escucha, soy optimista, me ha tocado conocer muchos aspirantes, muchos precandidatos, muchos candidatos, a muchos electos, a muchos que ya están en funciones y sí creo que esto puede trastocar y puede haber un cambio”, puntualizó.