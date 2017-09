Medina pone objeciones a elección de Fiscal

León, Gto

El síndico de la administración, Carlos Medina Plascencia, propuso ante el Ayuntamiento de León que emita algunas observaciones a la convocatoria para elegir el Fiscal General de Justicia, ya que aseveró que el actual documento está dirigido para que personal que labora en la Procuraduría General de Justicia sea el nuevo Fiscal.

Además, entre las observaciones hechas por el Síndico panista destaca que el Fiscal General de Justicia no pueda remover al Fiscal Anticorrupción, ya que parecería como si fuera su empleado.

“Primero lo tendrá que analizar la comisión aunque ya sacó la convocatoria el Congreso pero que tendrán que analizar que esto no es como lo están planteando, es decir, un aspecto también que es ahí a ojos vista es lo referente a que el Fiscal pueda quitar al Fiscal Anticorrupción con su simple decisión como si fuera su empleado, yo creo que eso debe de cambiarse, eso no debe de proceder, es un asunto muy delicado”, dijo.

Además entre la petición que se estaría realizando es eliminar el transitorio en el que se pide que el nuevo Fiscal General de Justicia tenga como mínimo 10 años de experiencia en investigación penal, ya que esto parecería que la convocatoria estaría dirigida a personal de la Procuraduría.

“Tiene que ver con que si son 10 años de experiencia como penalista en la parte de investigación, yo creo que sí debe tener experiencia quien sea el candidato a Fiscal, pero no en investigación porque si no ahí simplemente se está acotando a que quienes están metidos hoy y están dentro de la Procuraduría es de donde deba de salir y eso me parece que es rechazado a todas luces”, refirió.