Diego Sinhué quiere deslindarse de acciones que le atribuyen: IEEG

Guanajuato, Gto.

El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato (IEEG), Mauricio Guzmán Yáñez, indicó que lo que presentó Diego Sinhué Rodríguez Vallejo ante ese órgano electoral, es un documento para deslindarse de lo que se especula de su persona en redes sociales.

Señaló que ellos tienen que recibir cualquier tipo de denuncia que presente cualquier persona, pero tiene que analizarse y si es procedente, darle cause a la investigación.

En el particular dijo que no conocía el documento, pero precisó “tengo entendido que es un deslinde, que es un acto por medio del cual una persona comparece ante la autoridad electoral, para señalar que él o ella no es responsable de los actos que se estén publicitando”.

Explicó que es un pronunciamiento común e incluso existen antecedentes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “en donde existe la posibilidad de que haya deslindes”.

Por ejemplo, comentó que si empieza a haber publicidad que aparentemente se atribuye a un partido político y que pueda ser publicidad o propaganda que pueda ser violatoria de la ley, “lo más normal es que ese partido político, si no es responsable de esa propaganda, comparezca ante la autoridad electoral, a deslindarse; es un requisito para que no sea responsable administrativamente”.

El presidente consejero señaló que un deslinde se toma en consideración regularmente, cuando hay una denuncia posterior, es decir cuando se acusa a una persona, se revisa si la persona señalada se ha deslindado previamente de esos señalamientos.

De hecho mencionó que este tipo de pronunciamientos por parte de los actores políticos o partidos, es hasta cierto punto normal.