Pide Martín Solís, dejar mejores finanzas en los municipios a los que llegan

Guanajuato, Gto.

El secretario de Finanzas y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, llamó a los gobiernos locales a cuidar el presupuesto público y entregar en mejores condiciones a las arcas municipales.

El año entrante es el último de los ayuntamientos y es un año especial visto desde el tema del cierre “independientemente de si se van o se quedan, y el mensaje es el mismo del primer día que llegaron, y si uno no experimenta en cabeza ajena tendrá que experimentar en la propia”.

“Por favor no dejen los mismos problemas que como ustedes recibieron, lo mínimo que les podemos pedir es que hagan conciencia de que viene un periodo en el que van a entregar y si ya tuvieron esa mala experiencia por qué repartírselas a los que llegan”, cuestionó.

También pidió “que dejen de presionar a sus tesoreros para que inventen dinero donde no hay; no pueden decirles tu dale y los que lleguen que pateen el vote”.

En la administración estatal dijo que se ha venido aplicando un esfuerzo conjunto para mejorar el marco legal y entregar cuentas claras.

Recordó que Guanajuato está en una buena posición en el panorama nacional en esta materia y hay que conservar ese lugar.

“No dejen abierta ninguna puerta que mañana pueda representar un riesgo, vamos rindiendo cuentas en forma abierta y transparente”, sugirió.

Durante su mensaje ante los presidentes municipales, tesoreros y representantes de ayuntamientos que asistieron a la reunión de Enlace con municipios en el Congreso del estado, el secretario destacó que “del recurso que ya se ha entregado por encima de lo presupuestado en las participaciones, aunque el cierre de 2017 ya no viene bien, ese recurso ya no lo van a compensar, lo que se les va a entregar, es aproximadamente un 9 por ciento por arriba del presupuesto original y ya no va a bajar”.

Sobre el recurso del año entrante dijo que “viene por arribita de la inflación que es de 2.2, 2.5 por ciento, que sería con el recurso que contarían y que va a constituir un gran reto para el desarrollo de sus administraciones”.

Enseguida añadió que “es el momento de echar a volar la imaginación y aquellos que nada más estiran la mano y están a lo que les caiga, difícilmente van a poder salir, porque cada municipio es especial, cada municipio sabe dónde están las áreas de oportunidad”.