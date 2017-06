Miguel Márquez: Puesto, "para un proyecto de país"

Guanajuato, Gto.

El gobernador Miguel Márquez insistió en que para la elección del 2018, se debe conformar un frente amplio de partidos, empresarios, académicos y sociedad civil y que él está puesto para hacer un proyecto de país, aunque afirmó que todavía no toma una decisión para participar en el proceso electoral.

Al término de la presentación del VII Reporte de Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Ferrero, en el teatro Juárez de la capital, el mandatario señaló que hay muchos que quieren ser candidatos, "pero no dicen para qué quieren ser, con quién lo van a hacer; (por eso) es importante hacer un buen proyecto donde se sumen las expresiones, las diferentes expectativas e inquietudes en ese sentido", señaló.

De hecho aseguró que él está dispuesto a colaborar en esa tarea y en Guanajuato hay personas que podrían aportar para elaborar ese proyecto.

"Yo estoy puesto para colaborar en esa tarea. Lo he dicho ante gobernadores, se lo he dicho a mi Presidente, que se vaya haciendo un proyecto que recoja todas estas expresiones".

En el caso de Guanajuato, dijo que se cuenta con Eduardo Sojo, que es un técnico que conoce México, "creo que él puede ayudar a encabezar con todas las diferentes instituciones, un buen proyecto, digo, lo pongo sobre la mesa".

"No vamos a inventar el hilo negro, pero sí un país con una visión de mediano y largo plazo y no un país que se esté inventando cada cinco años; entras, ganas una elección y andas aprobando tu proyecto en el primer año, el cuarto año ya no hay quién lo pele y están viendo quién sigue", argumentó.

Consideró que México requiere "un proyecto que sea transexenal derivado de esa coalición, de ese frente, donde los ciudadanos le den continuidad y seguimiento y no se tenga que estar reinventando este país. Hay que hacerlo con mucha serenidad y un gran sentido de responsabilidad".

Aseguró que él sigue fiel a la propuesta de un frente amplio, una coalición que vaya más allá de los partidos, que representen a todos y hacer el proyecto, "bien consolidado, donde se puedan encontrar todos".

Dijo que esto "no sería un proyecto no de derechas ni de izquierdas, porque es un tema de país".

"Sería una coalición que esté abierta a los partidos, pero también está abierta a la sociedad, yo creo en ello; es el país el que está en riesgo en el 2018 y el país nos llama a todos, aquí no hay de primera ni de segunda", indicó.

Al referirse a las giras que está teniendo el líder de Morena, señaló que si la gente se pregunta "cuál es el proyecto de (Andrés) López Obrador, lo único que responde es la Mafia en el Poder, no te dice más y luego dice que va a hacer 20 refinerías y no te dice de dónde ni cómo", señaló.