Márquez agradece a Fox apoyo y trabaja en Frente Amplio

Guanajuato, Gto.

Aunque aún no decide si buscará la candidatura a la presidencia de México, el gobernador Miguel Márquez Márquez, reconoció que está trabajando en la construcción del frente amplio, que tendría representación de varias fuerzas políticas y organizaciones sociales.

El mandatario exhortó a los ciudadanos a trabajar por el país y anticipó que él se definirá en poco tiempo, por lo pronto ya está teniendo comunicación con otros gobernadores, para la creación de esa alianza que se necesita para competir en el 2018.

"Créanme, hay que hacer lo que nos toque desde la trinchera por nuestro país y ya veremos; ya no tarda esto", anunció.

TE RECOMENDAMOS: Aplaude Fox decisión de Márquez

A pregunta expresa, sobre la participación que está teniendo en la conformación del Frente, respondió: "ahí estamos trabajando, me he estado reuniendo con algunos gobernadores sobre todo perredistas y hemos platicado el tema, lo hemos venido comentando y dentro del partido también", en referencia a Acción Nacional.

Momentos antes agradeció nuevamente al ex presidente Vicente Fox sus porras, pero "ahorita no me puedo distraer de Guanajuato; interés lo hay, lo he dicho, pero todo a su tiempo".

"Tiene que haber un proyecto que aglutine y que vaya más allá; que genere un buen frente, yo soy un convencido y estoy trabajando en ello, he platicado con varios gobernadores tanto de mi partido (el PAN) como de otros partidos, porque yo creo en ello", subrayó.

Señaló que tendría que ser un buen proyecto que aglutine los temas de interés nacional, como es la salud, como es la educación, como es la seguridad, el desarrollo económico, "que son temas que nos unen a todos".

Estos asuntos tendrían que representar a todos y más allá de renunciar a los principios e ideologías partidistas, "son los temas que los ciudadanos, ponen en el centro del debate y son los que se tienen que atender en el país a mediano y largo plazo".