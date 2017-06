Sigue sin "animarse" el gobernador Miguel Márquez

Guanajuato, Gto.

El gobernador agradeció las simpatías que ha generado una eventual postulación por la candidatura a la presidencia de la República para el próximo proceso electoral, pero sigue sin "animarse".

En entrevista en el Centro de Convenciones de la capital, Márquez dijo no es la primera vez que el ex presidente Vicente Fox, le envía ese tipo de mensajes.

"Ya me ha hecho el comentario en otras ocasiones le agradezco el comentario, es un presidente que aprecio en lo personal y lo ha comentado públicamente, también en lo corto me lo ha dicho y lo que les he dicho: Estamos concentrados en el estado, mi prioridad es Guanajuato"

Sin embargo consideró que "si se van dando las condiciones lo mejor que le puede pasar a este país y a mi partido es salir en unidad, hay que hacer un análisis de aquéllos que quieren o que aspiran y aquéllos que en su momento puedan salir a contender una elección".

"Tiempo al tiempo, porque tiene que ser una decisión bien pensada, madura y reflexionada no al calor de querer y ya", enfatizó.

Sobre la serie de pintas que están apareciendo en algunos municipios de la entidad, donde se anima a Miguel, para que le entre a la palestra, dijo que no hay nada premeditado, inclusive hizo referencia a un breve momento durante la entrega de bacas a 212 jóvenes de los programas Manos por el Mundo Educafin-Vive México y Líderes en Canadá 2017, cuando los jóvenes lo rodearon a corearon ¡A-ní-ma-te Miguel!

Sobre las bardas y el impacto en redes sociales que está teniendo la frase "ustedes ya vieron el ¡anímate Miguel!, es normal; aquí a muchos les gustaría tener un candidato y un presidente de la República de su estado; eso es normal, habrá voces a favor y habrá quienes no, así es la política y nadie es monedita de oro", concluyó.