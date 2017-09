Desairan a Margarita en su visita al CDE del PAN

León, Gto.

La aspirante a la candidatura a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Margarita Zavala se reunió esta tarde ante no más de 70 panistas guanajuatenses a fin de platicar sobre su proyecto político.

En la reunión sólo la recibieron Humberto Andrade presidente del Comité Directivo del Estado (CDE), el cual se tuvo que retirar por cuestiones de agenda, en la ponencia sólo se quedó el secretario general del CDE, Alfonso Ruiz Chico.

Durante su discurso ha resaltado el tema de la honestidad con la que los gobiernos de Acción Nacional se han conducido.

"Es la honestidad y valentía la que tiene que ser congruente con la vida pública, es ese punto de ética tan necesario para nuestro país, si algo ha hecho Guanajuato es la libertad", dijo.

Además refrendó no tenerle miedo a López Obrador en la contienda electoral del 2018, en caso de que sea ella quién encabece el proyecto de su partido; "No le tengo miedo, nada más no me subestimen, tenemos que enfrentar a López Obrador, con una consolidación", dijo.

Previo a su encuentro con la militancia panista, Margarita Zavala se reunió con empresarios leoneses.