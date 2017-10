Buscan sumar 4 municipios más al Mando Único

León, Gto

El gobierno del Estado, tiene la intención de llegar a acuerdos con otras cuatro administraciones municipales para que sean ocho los que se integren al Mando Único Estatal, fuerza de seguridad compuesta por elementos de los tres niveles de gobierno y coordinados por el general Juan Manuel Díaz Organitos.

En entrevista exclusiva para MILENIO, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que la intención es proteger estratégicamente la zona donde se encuentran los ductos de Pemex de las bandas dedicadas al robo de combustible, además de blindar al corredor industrial.

Dijo que ya se reunió con el alcalde de Apaseo el Grande, Gonzalo González Centeno, de quien espera que luego de conocer los beneficios del modelo de seguridad acepte, en breve, incorporarse al mismo.

¿Qué va a pasar con aquellos policías que no cumplan con los requisitos o no desean ser parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado?

Habrá que ver cada caso en concreto, de por qué no aprobó el examen y una podría ser, que se pudieran reubicar a otras áreas de la administración pública municipal, lo que sí, es que los que no cumplan los requisitos, no podrán formar parte de la Policía Municipal, inmediatamente.

¿Desaparecerán los policías municipales?

Es no desaparecer los policías municipales e ir trabajando en ese fortalecimiento, capacitación, equipamiento, selecciones de policías municipales, pero los que no cubran esos requisitos, no podrán formar parte de estas.

¿Qué encontraron en los policías municipales de estos ayuntamientos intervenidos?

Encontramos a algunas personas que estaban trabajando sin el examen de Control y Confianza aprobado, esas se tienen que separar, habrá que ver caso por caso, si puede reubicarse o no puede reubicarse.

También encontramos, nos llama un poco la atención, es que algunos no quieren formar parte de la Policía Estatal, a pesar del incremento de sueldos y de las mejoras en las prestaciones y en los temas de seguridad social pero si tienen todos los requisitos y no quieren formar parte, por supuesto que hay que respetarles el derecho a los elementos de Policía Municipal y ver algunas otras alternativas para ellos.

¿Qué pasó con Apaseo el Grande?

En estos días, volví a reunirme con el Alcalde, volvimos a platicar las ventajas del Mando Único Municipal, yo le pedí al Alcalde que revisara a los cuatro alcaldes que tienen ya el Mando Único Estatal, los resultados, la comunicación, la inteligencia que se lleva a cabo la coordinación.

No venimos a suplantar al Alcalde, tiene su responsabilidad como primera autoridad municipal, pero sí a fortalecerlo en una coordinación más integral y más fuerte para atacar los delitos.

El Alcalde me dijo que platicará con estos cuatro presidentes municipales, hay que recordar que uno es emanado del Partido Revolucionario Institucional, otro del Partido Verde Ecologista de México y dos del Partido Acción Nacional, que platique con ellos el tema de seguridad, es un tema que no puede hacerse una cuestión de partidos, no puede hacerse una cuestión de lucro político y que platicara con el Ayuntamiento el general Díaz Organitos, que con habilidad está encabezando estas estrategias de seguridad para volvernos a sentar con el Ayuntamiento, platicar los beneficios y esperar que en breve acepte.

En este punto, en Apaseo el Grande es el municipio es donde se está instalando Toyota y el tema de la seguridad es estratégico para la inversión que están llevando a cabo.

En este municipio y en muchas partes del estado, por supuesto que estaremos en Apaseo el Grande con o sin Mando Único Estatal.

Estaremos en apoyo en colaboración en coordinación pero si platicábamos y le exponíamos las ventajas de contar con este Mando Único Estatal en Apaseo el Grande.

¿Hay el proyecto de crecer este Mando Único a otros municipios?

Sí, hay solicitud a los municipios, es un acuerdo de Ayuntamiento como emana. Viene la solicitud y se hace la coordinación y se siguen los protocolos.

¿Qué otros municipios han manifestado el querer integrarse al Mando Único?

Tenemos ya cuatro más y donde estamos en plática para ello.

¿Son de la misma zona?

Queremos hacer una franja estratégica de este Mando Único Estatal.

¿Por qué escoger esa franja?

Por diferentes motivos: por el paso de ductos, la cuestión de robo de hidrocarburo y por la situación de los policías municipales. También por el índice de delitos.

El tema de política interior, recientemente hay cambios dentro de la Secretaría, precisamente para atender esta parte ¿cómo está la visión de la Secretaría de Gobierno en la relación con los partidos políticos de cara al proceso electoral del 2018?

Estamos trabajando de manera muy intensa y hay un cambio en la subsecretaría, llega Martín López.

Viene a reforzar la parte que estamos trabajando en la Secretaría de Gobierno, la relación con los municipios y por supuesto con los partidos políticos.

Con los que nos estamos reuniendo periódicamente, platicando todos los temas, queremos tener un proceso electoral, con campañas de altura, campañas seguras donde la gente salga a votar libremente y donde los partidos políticos presenten propuestas importantes interesantes para beneficio de Guanajuato.

Es una relación, yo te diría muy cordial, muy positiva y esperamos eso, una jornada muy tranquila, una jornada en la que vaya mucha gente a participar y donde tengamos campañas de altura.