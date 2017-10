Solo 15% de los policías de 4 municipios a Mando Único

Salamanca, Gto

De los 378 policías preventivos que operaban en los cuatro municipios que se integraron hace un mes al Mando Único Estatal, solo el 15 por ciento está confirmado que se incorpora a las filas de Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Lo anterior, trascendió a un mes de haberse implementado este nuevo modelo de seguridad en los municipios de Salamanca, Apaseo el Alto, Jerécuaro y Coroneo.

Tan solo en Salamanca había 240 elementos, de los cuales 180 tuvieron la oportunidad de acceder a la corporación estatal, sin embargo solo 49 han aceptado, destacó el secretario de Seguridad en el Estado, Álvar cabeza de Vaca Appendini.

“Habrá que estar atentos porque hay alrededor de 50 que han manifestado que aún teniendo todos los requisitos para ser policía no quieren entrar; la relación laboral es con el municipio, nosotros es una oferta de incorporarse”, destacó.

Señaló que la idea es conformar un Mando Único Estatal, al explicar que probablemente las corporaciones municipales desaparezcan con sus respectivas academias.

“Hubo bajas voluntarias, bajas por no tener aprobado el control de confianza, bajas por no tener el formación inicial y bajas no tener la licencia colectiva de portación de armas; a nivel general hay que hacer un esfuerzo en cumplimiento de la Ley del Sistema de Seguridad Pública”, dijo con respecto a la situación de Apaseo el Alto, Jerécuaro y Coroneo.

Al cuestionar al funcionario estatal qué pasaría con los elementos que no accedan a integrarse a las filas de la corporación estatal o aquellos que ni siquiera fueron invitados, insistió que los policías que no cumplan con la ley no podrán ser dados de alta y su situación laboral será un tema que concierne al Municipio, respetando sus derechos.

Cabeza de Vaca Appendini en compañía del general y encargado de coordinar a los elementos del Mando Único Estatal Juan Manuel Díaz Organitos, presentó a funcionarios municipales, y representantes del sector empresarial y organizaciones civiles, los resultados que se obtuvieron en este primer mes en Salamanca.

Con gráficas y estadísticas comparativas entre el trabajo hecho por la corporación salmantina y la estatal en el plazo de un mes se destacó que el tiempo de respuesta de los oficiales se redujo de 30 a 16 minutos y subrayó que habrá cambios en personal de atención 911, a fin de que 20 segundos basten para atender un llamado.

El funcionario estatal presumió una baja considerable de delitos que se midieron con una comparativa del mes previo e incluso en un periodo quincenal, como 29 personas detenidas por asegurarles droga, armas de fuego, vehículos robados y robo a comercio; 271 dosis de droga incautada; 7 mil 500 litros de gasolina asegurados.

Asimismo agregó los 17 cateos que se han hecho en Salamanca lo que ha permitido el decomiso de más de 190 mil litros de diesel y más de 6 mil litros de gasolina.