Municipio sin pedir permisos para modernización del Malecón

Pese a que el Municipio de León y el Gobierno del Estado proyectan arrancar en las próximas semanas el proyecto de modernización del parque lineal Malecón del Río, aún no se ha solicitado ante la delegación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) el permiso para poder hacer modificaciones de construcción en el mismo.

En entrevista, el delegado de la CONAGUA, Humberto Navarro, explicó que a pesar de que la custodia del cauce del Malecón del Río la tiene el Municipio, la dependencia federal tiene injerencia en los permisos de construcción, mismos que tardan en otorgarse ya que se tienen que hacer varios estudios e inspecciones por parte de personal de la delegación federal.

“No ha habido ningún acercamiento, a mí me preocupa mucho porque tiene que ingresar una solicitud particularmente porque estoy escuchando que van a hacer una serie de modificaciones al cauce.

"Hay que recordar que aún cuando esta zona federal por mucho tiempo se le ha concesionado al Ayuntamiento de León, no deja de ser un bien federal, propiedad de la nación, no deja de ser administrado directamente por la Comisión Nacional del Agua y no hemos recibido en este caso para ningún tipo de proyecto”, explicó Navarro.

Agregó que adicionalmente a la solicitud de permiso, en el que se tendría que evaluar si el proyecto es viable desde el punto de vista hidrológico e hidráulico, se debe hacer llegar ante la SEMARNAT el Manifiesto de Impacto Ambiental.

“Es muy importante tener este diagnóstico con un solo propósito, para que no se ponga en riesgo, ni afecte en este caso a la población, ni tampoco a sus bienes, entonces son requisitos muy importantes que se tienen que cumplir, tendrá que hacer en este caso el Municipio, el Ayuntamiento, la solicitud o el oficio de solicitud, particularmente tendría que ser alguien con las facultades legales”, refirió.

El Delegado de Conagua dijo estar confiado en que la administración municipal se acerque a solicitar los permisos correspondientes, ya que dijo están en la mejor disposición de trabajar de manera coordinada, sin embargo, de hacer caso omiso se estaría procediendo de manera legal, tal y como ocurrió con la cafetería que se empezó a construir sin autorización en el Parque Metropolitano de León.