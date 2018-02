Cierra Feria León sin cumplir expectativa en derrama económica

León, Gto

Luego de que ayer finalizara la Feria León en su edición 2018, la meta de los 5 millones y medio de pesos no se cumplió en su cierre preliminar, "pues no se llegó a lo esperado aunque aún no se tiene la cifra exacta", así lo comentó la directora de Hospitalidad y Turismo, Gloria Magaly Cano.

Tras las comparaciones de la Feria León con la Feria de San Marcos en cuanto a la derrama económica, la directora dijo: "se debe de partir de los conceptos y de la esencia de la feria de la ciudad".

"Las ferias manejan esencias distintas, la de León tiene una familiar, un concepto y enfoque social", señaló.

Magaly Cano mencionó que los precios y espectáculos son realmente accesibles a comparación de otras ferias del país e incluso del extranjero. Sostuvo no ver a la Feria con una rentabilidad económica en asimilación de otras ferias al tener un enfoque social.

"No obstante todos los beneficios económicos que genera (...) nosotros consideramos son muy buenos", indicó.

Señaló que las instalaciones de la Feria tienen una capacidad que no puede rebasarse y que en ese sentido, su interés es generar un impacto económico y social.

"Van muchas familias y muchas personas que con otros costos no podrían asistir", enfatizó.

Comentó se sigue incrementando la ocupación hotelera, y se registró un impacto a los comercios del 5 por ciento de manera preliminar.