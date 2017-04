Piden orden para bares y antros de la Madero

León

Empresarios de León coinciden en que la zona de bares y restaurantes de la calle Madero en León necesita mayor orden para operar, principalmente por la capacidad de los establecimientos, pues hay algunos que llegan a ingresar hasta mil 500 personas durante una noche.

Nicolás Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, delegación León, reconoció que los aforos de asistencia para los establecimientos de la zona Centro son rebasados con frecuencia así como los periodos de prórroga para cumplir con la documentación necesaria.

TE RECOMENDAMOS: La Madero, entre rebeldes y el caos

"Se han venido rebasando los aforos en todos los establecimientos, PC (Protección Civil) da el visto bueno para el número de asistentes a un lugar. Los establecimientos no cumplen con esta parte y eso podría generar algún conflicto", dijo Nicolás Herrera.

"Las autoridades deben de ponerse exigentes para cumplir con las normas y los dueños no deben de hacerse de la vista gorda. Todos los dueños debemos cumplir para que no nos cierren el lugar. No es la idea, desgraciadamente se tienen que llegar a estar prácticas para que el dueño entienda. Y más en estas fechas de vacaciones, los cierres nos llegan a afectar en la parte turística".

Eduardo Bujaidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, manifestó que no existe una estrategia como tal para garantizar el buen funcionamiento de la zona que comprende la calle Madero y sus alrededores.

TE RECOMENDAMOS: Carecen de personal para revisar a los bares

"No hay una estrategia de coordinación entre las dependencias, y Desarrollo Urbano se agarra dando permisos a muchos bares, aún cuando algunos no cuentan con las características para abrir. (Se debe revisar) la estrategia con asuntos de la basura, de la movilidad, de seguridad, de imagen urbana que nos pueda posicionar a largo plazo y no solamente un proyecto de un boom. Y la sana convivencia con los vecinos", dijo.

Agregó que los bares y restaurantes clausurados el fin de semana pasado, algunos tenían irregularidades en diferentes áreas, sin embargo, dijo que situaciones como esa deben servir para realizar la estrategia de reordenamiento.