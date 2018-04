Luminarias led permiten bajar delitos

León, Gto.

Ciudadanos de colonias como Brisas del Lago, San Felipe de Jesús, entre otras, se han visto beneficiados con el cambio de las bombillas.

Aseguran que ahora los niños pueden pasar más tiempo en la calle, porque han bajado los índices de delincuencia, aunque algunos otros afirman lo contrario, que con luz blanca o amarilla los incidentes son los mismos.

“Pues sí muy seguido se fundían, o sea ya muy feas pues, no se miraban bien. No pues ya es otra cosa sí aluzan mucho mejor, ojalá y no se fundan igual que las otras”, dijo Hugo Velázquez.

“Las lámparas están muy bien, sí ahora hay doble o tercera luz más fuerte, más potentes que las de más antes”, comentó otro vecino beneficiado de la colonia San Felipe de Jesús.

Él así como otro de los vecinos de una calle cercana a Palestina con su cruce con Irak, en la colonia San Felipe de Jesús, creen que sí hace falta la instalación de otra lámpara, por lo menos dos por cuadras, porque aún existen problemas de delincuencia.

En cambio, en la colonia Brisas del Lago un guardia de un fraccionamiento que se encuentra ahí mismo, nos comentó que desde hace cinco meses se cambiaron las luminarias, y debido a eso, ya hay más seguridad y la gente se sale con más confianza, porque se ve más claro. Declaró que anteriormente fallaban con frecuencia las luminarias.

Aún hay calles en la oscuridad. Aunque algunas colonias se encuentran con una total iluminación, en uno de los ejes viales más importantes como el bulevar Juan Alonso de Torres, existen más de 10 luminarias que se encuentran apagadas.

Durante un recorrido realizado por el equipo de MILENIO León, nos pudimos percatar que en varios puntos de la ciudad, aún persisten los problemas de la iluminación nocturna, en muchas vialidades nos enfrentamos con inconvenientes de iluminación.