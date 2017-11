PAN sólo con Anaya para la Presidencia sería un suicidio: Derbez

León, Gto

El Partido Acción Nacional tiene pocas posibilidades de llegar a la Presidencia de la República entrando a la contienda constitucional fuera del Frente Ciudadano por México, y en caso de que el aspirante fuera el presidente del partido Ricardo Anaya eso sería un suicidio, aseguró el aspirante a la candidatura presidencial Luis Ernesto Derbez.

En entrevista para MILENIO dijo que el candidato del Frente Ciudadano por México debe pasar por un proceso de validación que reúna las opiniones de los involucrados en la alianza, conformada por el PAN-PRD-MC.

En torno a las aspiraciones del gobernador del Estado, Miguel Márquez, dijo que el mandatario estatal no puede esperar que la candidatura le caiga del cielo, pues para participar tendría que trabajar por ello y ser validado en el proceso que el frente decida.

En el Frente Democrático Por México hay varios aspirantes esta Ricardo Anaya que no se ha definido al cien por ciento, está usted, Rafael Moreno Valle, del PRD podría estar Miguel Mancera y Silvano Auroles. Estamos hablando de cinco posibles.

¿Qué escenario ve con la participación de éstos aspirantes?

Yo veo un escenario de validación, en el cual, se permite competir en condiciones iguales a todos, podemos contender porque todos podríamos participar en los foros ciudadanos, yo estoy invitado a participar en los dos siguientes, todos podemos participar en el proceso de debate, todos podemos participar en la reacción contestando al público en general abiertamente.

Si Ricardo Anaya no se baja y dice: quiero.

Lo que tiene que aceptar y esto lo he platicado con él públicamente, lo que él tiene que aceptar es pasar por el mismo proceso que los demás, para él, eso es necesario, para validarse. Yo lo he dicho públicamente, no me preocupa que Ricardo Anaya tenga deseo de ser candidato a la presidencia de la República, eso no me preocupa, eso me parece natural en un político.

Lo que me parece importante también es que todos entendamos que hay un proceso de validación transparente de quién sería la persona que represente finalmente al frente.

Si él dice: voy porque voy

Yo creo que sería un suicidio, es decir, yo voy porque voy, porque estoy convencido de que voy a ganar pero el Partido Acción Nacional, hoy si algo ha quedado claro con la salida de Margarita es que requiere esta estructura.

Ve esperanza de que el frente ciudadano logre la Presidencia de México

Si el frente ciudadano se conforma como lo estamos intentando todos, tan estoy seguro que ganaríamos como frente que realmente mi preocupación son dos: todo mundo está disparando en contra del frente por que todos saben que estamos en primero

Finalmente, el ex presidente Vicente Fox, proponía al gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, ¿cómo ven a Miguel Márquez?

Yo no he platicado con el gobernador pero he platicado con personas muy concretamente desde Ricardo Anaya, le he preguntado, ¿cuál es la aspiración real de Miguel Márquez? La respuesta que yo he obtenido de todas esas personas es que genuinamente el señor Gobernador aquí ha dicho que él no ha estado interesado, que por razones familiares no quiere participar, lo ha dicho, lo ha repetido y lo ha reiterado que no va a participar en el proceso electoral de la Presidencia.

Aquí ha dicho que si hay que estar ahí, habrá que estar…

Todo hemos dicho eso pero el punto es, tú no puedes decir cosas, tienes que actuar por ellas. No pueden esperar a que les caiga como regalo del cielo porque el problema que tendríamos aquí todos (…) si vamos a sacar de pronto un candidato como Miguel Márquez puede tener todas las credenciales, el problema es que no fue validado en un proceso; va a tener el mismo problema que tendría si Ricardo no valida su proceso.