Necesitamos policías más preparados: Ayala Torres

León, Gto.

El alcalde interino de León, Luis Ernesto Ayala comentó cuál era su postura respecto al “atentando” que recibieron el día de ayer elementos de seguridad pública que se encontraban en un puesto de revisión.

“Claro que nos preocupa, sin embargo y afortunadamente no pasó a mayores y esto nos hace redoblar esfuerzos en materia de seguridad y sobre todo que seamos muy conscientes de lo que pudiera suceder”, señaló.

También dijo que para evitar este tipo de hechos están trabajando para que los cuerpos de seguridad sean mejores y estén más preparados porque quieren la mejor policía: “La policía, debe de estar alerta, vigilante, debe de estar trabajando además de manera coordinada con mucha atención para evitar este tipo de incidentes”.

Dejó claro que los policías estaban alerta porque de no ser así hubiera existido una desgracia: “Mira si no hubieran estado alerta hubiera habido una desgracia, yo digo que lo único que falto fue la capacidad de respuesta, si bien es cierto les disparan a distancia sin embargo tuvo que haber habido una reacción, no la hubo”.

Por tanto agregó que están en la mira de nuevos elementos de seguridad, pero que no quisiera adelantarse en decir una cifra pues ese trabajo lo están haciendo el Secretario de Seguridad, el Director de Tránsito y los comandantes y así también determinar quién en un momento dado deba abandonar la institución.

Aseguró que está haciendo visitas en las instancias de seguridad para ver de qué manera pueden mejorar: “Estuve en el c4 viendo cómo reaccionamos, cuál es el tiempo en el que tenemos la capacidad de reacción ante un hecho complicado, yo creo que es un área de oportunidad que ya estoy viendo”.

Externó que la manera en que ha avanzado su administración es perfectible y que si meten más elementos y más tecnología tendrán una mejor respuesta para los ciudadanos. “Hoy la sociedad nos está reclamando y estamos respondiendo de esa manera”, puntualizó el alcalde.