En selección de candidato no seremos patiños: Villarreal

León, Gto

El ex alcalde de San Miguel de Allende y ex diputado afirma que está preparado para ser el candidato a gobernador de Guanajuato por el PAN

Convencido de que su partido elegirá el mejor método para seleccionar al candidato al gobierno de Guanajuato, Luis Alberto Villarreal sentencia que no será “patiño ni esquirol” para validar a alguien que no salga de un proceso democrático.

Al día de hoy asegura en entrevista para MILENIO, no se puede hablar de piso parejo, pues ni siquiera el método se ha definido. Por otra parte aplaudió el Frente Amplio Democrático y dijo estar seguro que el PAN regresará a la Presidencia de la República.

Cuando pensamos que estarías con un grupo dentro del PAN nos sorprende que decidas dar el paso para buscar la candidatura al gobierno del estado ¿por qué?

La verdad es que el sorprendido fui yo cuando se hizo tal revuelo con el tema y que incluso se le llamó como tú dices un destape.

Yo lo que he mencionado en diversas ocasiones no es nada nuevo ni ninguna sorpresa, yo siempre he tenido la aspiración de ser gobernador del Estado y lo he dicho sin ambigüedades, sin tener que decir dobles discursos, porque me parece que es legítima mi aspiración, porque me parece que estoy preparado para poder gobernar a los guanajuatenses.

Pero también he dicho en todo momento que habrá que esperar primero los tiempos legales y segundo que habrá que construir al interior del partido una plataforma y una convocatoria que nos permita construir de manera natural la unidad, para que Acción Nacional en Guanajuato y en México también podamos ir todos juntos para poder consolidar el desarrollo sostenido que tiene Guanajuato con otro gobierno más de Acción Nacional y para que podamos recuperar la Presidencia de la República en el 2018, ahora con el frente ciudadano por México.

¿Cómo ves el escenario, cómo sientes el ambiente al interior del partido?

Yo voy abonar a que podamos construir un programa y un proyecto incluyente para el PAN, para los panistas pero sobre todo para los guanajuatenses.

Esto implica que si alguno de los que tenemos la aspiración no somos los adecuados para la campaña o para gobernar, tendremos que tener también esa generosidad porque por encima de una aspiración particular me parece que está el destino de Guanajuato y de México y la Presidencia de la República, por supuesto, pasará como ya ha pasado por Guanajuato, y Guanajuato tendrá un lugar muy importante, relevante para el resultado del 2018.

Tenemos que construir un proyecto incluyente donde nadie sobra. El PAN, afortunadamente, es un partido democrático, es un partido en donde no hay una sola visión.

¿Ves piso parejo como lo ha pedido el senador Fernando Torres Graciano?

Bueno, yo creo que no solamente lo ha pedido el senador Torres Graciano, ni yo tampoco soy el único que lo ha pedido, yo creo que es una exigencia del panismo y sobre todo un panismo tan tradicional en Guanajuato.

La mayoría de los panistas de Guanajuato tenemos por lo menos 10 o 12 años militando en el PAN, no somos panistas de nuevo cuño, no somos panistas que acabamos de llegar ahora que el nopal tiene tunas. Yo por ejemplo, tengo 42 años y tengo más años de mi vida como miembro activo de Acción Nacional que sin haberlo sido.

Yo desde los 18 años estoy registrado en Acción Nacional, en aquellas épocas en donde registrarte en el PAN pues no resultaba sencillo porque no parecía que fuera una partido rentable que pudiera ganar municipios o que pudiera ganar una gubernatura y mucho menos la Presidencia de México.

¿Pero las condiciones para ese piso parejo están dadas?

Yo creo que habría que ser muy francos, cuando se habla del asunto de si el piso parejo en Guanajuato en el PAN.

Primero, no hay una convocatoria, no podemos hablar si hay piso parejo o no cuando no conocemos una convocatoria y yo entiendo que la diligencia estatal está haciendo su trabajo, entiendo que la dirigencia nacional esté haciendo su trabajo, pero también entiendo que hoy lo que nos convoca y nos debe de convocar a todos los panistas, es aportar en la construcción de este frente ciudadano por México que suscribió la semana pasada con el Partido de la Revolución Democrática y con Movimiento Ciudadano y en donde estamos convocando más allá de partidos a ciudadano e independientes porque tenemos que registrar el método de elección o selección de candidato antes de que termine el mes de septiembre y me parece que el método nos va a dar a todos en el país, mucha claridad y mucha fuerza de que quien resulte el candidato de este frente tenga la posibilidad amplia de competencia para ganar la Presidencia de la República en el 2018

¿Qué pasaría si hubiera una imposición de candidato?

Pues yo no estoy seguro de que habrá quienes vayamos a tener la intención de jugar de patiños o de esquiroles para validar algo que no sea democrático y que no sea parejo.

En mi caso, yo lo anunciaría con todas las letras y diría los porqués y no me prestaría a un juego de esa categoría, porque yo no llegué al PAN y nadie llegó al PAN para eso, ni tampoco necesito que me tomen el pelo o que me pongan el dedo en la boca para legitimar un proceso interno.

Mi aspiración es legítima, es honesta, es sincera, es una intención bien intencionada y es también en el ánimo de construir una candidatura y un proyecto muy sólido y yo sí me siento con la capacidad de gobernar al estado de Guanajuato, de seguirlo impulsando y de seguirlo desarrollando como se ha venido desarrollando Guanajuato en los 20 años, por lo menos.

Estoy preparado, he sido presidente municipal con éxito en San Miguel de Allende, he sido dos veces diputado federal, una de ellas coordinador de la bancada de Acción Nacional y además en una legislatura muy importante.