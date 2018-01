Locatarios de la central toman medidas para prevenir robos

León, Gto

Tras la ola de inseguridad que se ha suscitado en los últimos días, algunos locatarios de la central, en entrevista para MILENIO, nos han comentado que han ampliado las estrategias para poderse cuidar entre arrendatarios, ya que comentaron que la policía siempre llega tarde.

El señor Javier Martínez, nos aclaró, “en meses pasados había seguridad, pasaban los elementos en bicicleta, pero ya los retiraron, ya cada quien se cuida como puede para que no nos roben”.

Además nos comentaron que la mayoría de los locatarios tienen cámaras de seguridad y candados extras o el sistema electrónico por si alguien se mete, "para saber quiénes son en caso de que se metan en la noche".

Daniel Barra nos dijo que los mismos arrendatarios ya no creen en la policía, debido a que señaló que son estos mismos quienes también roban, “ya no creemos en la policía, porque agarran rateros y los conocen y solamente les dan la vueltecita y de ahí no pasa”.

Lo que han implementado los mismos locatarios de la central fue, en cuanto ven a alguien sospechoso por el rumbo se pasan el dato para prevenir o si en caso de que roban tomar otras medidas.

“Antes se jodía al que robaban, ahora ya la verdad nos echamos la mano, una vez contrataron un guardia y él mismo era el que nos robaba, para echar un ojo mejor uno”, nos señaló Daniel Barra.

Por otra parte nos platicaron que los mismos rateros ya le piensan dos veces, ya que los arrendatarios han golpeado a los ladrones porque ya no ven con buenos ojos a la policía.

Esperan que con la llegada de la Policía Militar se tome acción al respecto, bajen los robos y los asesinatos.