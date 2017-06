Doña Rita vive en casa de cartón; le afectan las lluvias

León, Gto

A sus más de 60 años de edad, la señora Rita vive en una casa de cartón en Las Joyas, con la única compañía de sus gatos y las vistas ocasionales de sus dos hijos.

En esta temporada de lluvias, doña Rita ha sufrido dentro de su hogar, pues los materiales con los que está construida su casa principalmente son cartón, láminas y hules, los cuales no son resistentes al clima que se han presentado en los últimos días, provocando que el agua se filtre y llegue a mojar sus pertenencias y a ella.

"Nos defendemos como podemos, todo se moja, mi casa está hecha de láminas, de cartón, de fierro, de madera, de hule y en realidad de lo que nos encontramos en la calle, sí nos hemos mojado ahorita y eso que las lluvias apenas empiezan", señaló la mujer.

Para doña Rita ya es completamente normal pasar por estas situaciones que tienen que ver con la naturaleza, pues desde hace 25 años ha vivido así, incluso se ha acercado a las diferentes dependencias del Municipio para solicitar ayuda con la construcción de sus cuartos, de alimentación o de cualquier tipo, sin embargo, la ayuda hasta el día de hoy no se ha hecho presente.

TE RECOMENDAMOS: Sufren inundaciones en Parques La Noria

Las lluvias han afectado varios muebles que tiene en su hogar, como un refrigerador y varios artículos personales así como ropa y cobijas.

Las lluvias no son el único problema que enfrenta doña Rita, cuenta que en una ocasión llego a incendiarse una parte de su hogar, por los materias que con facilidad se incendian, y se propagó hasta algunos árboles.

"Mi cuarto se incendió, en ese tiempo estaban las lluvias, yo estaba lavando mis trastes cuando me empezaron a gritar que se estaba quemando la casa, yo no me explicaba pero digo que algo me aventaron al cartón, también tenía dinero ahí, nada más rescate 200 pesos", platico doña Rita.

Para poder sobre llevar el día a día, doña Rita tiene que andar en los bulevares pidiendo limosnas, también vende materiales que recolecta como botellas de plástico, aluminio, cartón, etcétera.

Se hace un llamado a las autoridades competentes para poder brindar la ayuda necesaria a la señora Rita, quien tiene domicilio en la colonia Las Joyas.