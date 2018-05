En Torremolinos aún viven con temor de posible inundación

León, Gto.

El Fraccionamiento Torremolinos, ubicado entre el bulevar Delta y Timoteo Lozano, fue uno de los más afectados el año pasado por la temporada de lluvias, ya que dejó a decenas de familias sin pertenencias, al día de hoy, las familias aún viven con el temor de que otra situación parecida se pueda suscitar.

"No nos hemos podido recuperar al 100, la verdad, porque al menos los niños ven que empieza a llover y piensan que ya porque va a llover se va a inundar, y estamos a las esperanzas de decir: esperemos que no nos inundemos, pero así como recuperarnos por completo, todavía no", dijo Miriam Ramírez, vecina de Torremolinos

En un recorrido realizado por MILENIO en la zona afectada hace varios meses, se encontró con vecinos que señalan que se han tomado algunas medidas de prevención para que no se vuelva a inundar la zona, una de ellas fue construyendo un bordo más grande de lo normal en la entrada del fraccionamiento.

Los testigos señalaron que han estado observando con más frecuencia a personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) dentro del fraccionamiento, realizando algunos trabajos previos a la temporada de lluvia para prevenir precisamente otra inundación como la ocurrida en el 2017.

"De hecho, se ve más seguido aquí a los de SAPAL desazolvando coladeras, limpiándolas, no ha llovido muy fuerte pero esperemos en Dios que pues con lo que esté haciendo SAPAL ayude, y también lo que tuvo mucho que ver fue el tope que pusieron a la entrada, porque el año pasado después de la inundación llovió igual de fuerte y sí se metió el agua, pero nada más llego a la banqueta", añadió la testigo.

En su momento, se señaló por parte de las autoridades municipales y estatales que se les daría el apoyo necesario para que los habitantes de Torresmolinos pudieran comenzar de cero, y por parte de los vecino se dijos que se les apoyó con camas, bases, estufas, lavadoras y algunos electrodomésticos.

Cabe destacar que en el mismo recorrido realizado el día de ayer, se pudo observar que varias personas tienen a las afueras de sus casas algunos bultos con tierra y/o arena, con la intención de bloquear el agua para que no pase a sus hogares, sin embargo, dijeron que dicha acción no sirve de mucho.