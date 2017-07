Aumentan llamadas ociosas hasta un 15% en temporada vacacional

León, Gto

Llamadas ociosas al 911 normalmente aumentan hasta 15 por ciento en temporada vacacional, según declaró el subsecretario de Seguridad, Francisco Becerra López.

El resto del año, se recibieron entre un 50 y 60 por ciento de este tipo de llamadas de broma al número de emergencias.

“Ahorita rebasan sí el 50 por ciento, pero poco a poco se ha ido a la baja este tipo de llamadas, esta temporada de julio, y parte de agosto, siempre como que se incrementan un poco más”, comentó el subsecretario.

Aunque dijo que la tendencia ha ido a la baja, externó que no hay que confiarse e invita a padres de familia y tutores de los menores a prestarles atención para que no hagan mal uso del teléfono y realicen llamadas al 911 que pueden entorpecer el trabajo de los elementos de seguridad que deben atender verdaderas emergencias.

“Este momento es adecuado hacerles llegar a los papás que están al pendiente de sus hijos en esta temporada de vacaciones, los niños y los jovencitos utilizan el teléfono porque no tiene otra cosa que hacer y llaman al 911, hacen llamadas que no tienen sentido, en algunas ocasiones para preguntar cosas que no tienen nada que ver con una emergencia, a veces para hacer alguna grosería, y otras más para ver qué les contestan”, expresó.

Becerra López finalizó sugiriendo a los padres de familia, que durante los días que los menores permanecen de vacaciones, los inscriban a algún curso de verano.