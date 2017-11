Lienzo Charro de Aguascalientes realiza exhibición de ecuestre

Aguascalientes, Ags.

En el marco del Festival Cultural de Calaveras que se lleva a cabo en Aguascalientes resaltan las tradiciones locales como lo son las corridas de toros, charrerías y las exhibiciones de caballos no son la excepción, pues el día de hoy tuvieron un espacio en el Lienzo Charro para mostrar las mejores habilidades de cada animal.

Una gran cantidad de participantes provenientes de varias entidades de la República como el Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, se dieron cita en el transcurso del día, para mostrar las habilidades de cada animal y en algunos casos hasta ponerlos a bailar para llevarse a casa uno de los primeros lugares de la competencia

"Este caballo ya lo he presentado aquí en Aguascalientes es la tercera vez que lo presento, la primera vez que lo traje me lleve un segundo lugar con él y en la Feria de San Marcos me lleve un tercer lugar, esperemos que en este festival nos llevemos el primero", señaló Juan Antonio González, proveniente del Estado de México con 'Antares' su Caballo Azteca.

Un caballo Azteca es un típico caballo mexicano, es una cruza entre un caballo español con una yegua de cuarto de milla, esta raza según los jinetes nace en el área de Texcoco en el Estado de México y se pueden utilizar tanto para trabajo diario como para bailar, charro y rejoneadores sin dejar de lado el deporte de Polo.