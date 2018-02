Predio cerca de tianguis en las Joyas, un problema para vecinos

León, Gto.

Vecinos de Balcones de las Joyas se quejaron de la circulación de los vehículos que han dañado un tramo de la banqueta en la privada Balcón de Jilgueros, pues los habitantes de la casa situada en un predio donde termina la calle, facilitan el acceso a los automovilistas durante los domingos de tianguis

“Me perjudica porque tengo que salir a barrer los lunes y es lodo, aparte de que la vivienda huele mal”, dijo una de las vecinas, quien por seguridad omitió su nombre.

Otra vecina expuso que hay daños evidentes en la baqueta por la que atraviesan los coches.

“Ahí les abren una rejita y los vehículos pasan sobre la banqueta, y entran hacia el terreno, donde se realiza el tianguis, la banqueta se está cuarteando, el señalamiento esta chueco y parte dejan lodo y todo eso y huele feo”.

Una vecina comentó que quienes ocupan el inmueble en el terreno viven ahí desde hace un año y sin ser propietarios si quiera del predio, desde hace cinco meses permiten el acceso de los automovilistas al tianguis, quienes, presumen, pagan una cuota por ello.

“Pasan por una puerta de su terreno, y salen por otra (…) ya puse una queja (ante Transito Municipal, me he encontrado a los patrulleros, pero no nos ha tocado ver que se solucione el problema”, agregó.