Saúl de 14 años, compra de "su domingo" juguetes para niños de Las Joyas

León, Gto.

No en todas las colonias de la ciudad de León, los Reyes Magos realizaron parada para entregar juguetes a los niños que durante el año se portaron bien y es por ello, que Saúl Bueno de tan solo 14 años de edad, decidió llevar regalos a la colonia Las Joyas.

Saúl sacrificó "su domingo" de 400 pesos, para comprar juguetes y poder llevarlos este 6 de enero a esta colonia rezagada.

"Me siento satisfecho de haber dado juguetes a niños que no recibieron jueguetes y quise ayudar. Yo en alguna ocasión sentí feo el no recibir algún juguete y no quería que otros niños pasaran por lo mismo", dijo.

También comentó que prefirió gastar su dinero en algo que realmente valiera la pena, como el ver sonrisa en aquellos niños y niñas de estas zonas.