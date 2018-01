Detenidas obras del ex estadio en colonia La Martinica

León, Gto.

Después de realizar los trabajos de demolición de uno de los inmuebles más representativos de la ciudad de León: el estadio de futbol La Martinica, las obras se encuentran totalmente detenidas y sin ningún avance, así lo dieron a conocer los mismos vecinos y fuentes allegadas.

MILENIO publicó el pasado mes de marzo que iniciaron las tareas de derrumbe de dicho estadio luego de más de 60 años de haberse mantenido como un recinto e icónico de la ciudad zapatera.

Se informó que del predio donde se ubica el estadio y centro deportivo el último trámite que hubo fue la terminación de obra de la demolición, también informaron que los propietarios no han seguido la línea de gestión con la solicitud de permiso de uso de suelo o permiso de construcción.

Hasta el momento, no se sabe qué se construirá en el predio, pese a que en su momento se señaló que se tenía proyectado la construcción de una unidad habilitación vertical que incluye también un centro comercial, sin embargo, a la fecha no hay nada concreto.

"Ahorita está parado aquí todo esto desde hace ya mucho, en sí no hay movimiento de nada, ni de maquinaria ni de nada está todo derrumbado y todo detenido quién sabe hasta cuándo se pondrán otra vez a trabajar en las construcciones de aquí", señaló un trabajador de la zona que por seguridad prefirió el anonimato.

Aunque no dio una fecha exacta desde cuándo se detuvieron las labores de demolición, si aseguró que ya ha pasado mucho tiempo y no se han vuelto a reanudar las labores ni de demolición ni de construcción.

Del mismo modo aseguró que los dueños del predio solo van los días sábados a supervisar que todo esté bien y entre semana se cuenta con veladores para cuidar del inmueble por encontrarse de fácil acceso.

Por su parte los vecinos cercanos de la colonia La Martinica, expresaron que desde que se comenzaron y concluyeron los trabajos de demolición ya no se ha visto gran movimiento al interior y exterior de la misma.

"La verdad desde que se comenzó a demoler el estadio ya no se ha visto que vengan a nada, decían que iban a construir un centro comercial o un edificio algo así pero creo que decían que no tenían permiso y les clausuraron en un momento pero no sé bien qué es lo que pase", señaló una vecina.