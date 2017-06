Se debe controlar "la puerta giratoria" de juzgados en casos de armas: Márquez

Guanajuato, Gto

El gobernador Miguel Márquez, aseguró que tienen que controlar “la puerta giratoria” en lo que se han convertido los juzgados donde se deja libres a los detenidos por la portación de armas de fuego, de uso exclusivo del Ejército, prácticamente todos los días.

El mandatario insistió en que la solución está en la Cámara de Diputados Federal que tiene que legislar en la materia y subrayar que la portación, el traslado y el almacenamiento es un delito grave.

“Ya esa puerta giratoria se tiene que controlar, aquí el tema es voluntad; que si se acaba el periodo (ordinario en el Congreso federal) hago uno extraordinario”, señaló

Dijo que lo peor que puede pasar es que quieran politizar el tema, porque es un tema nacional, “nadie escapa de él, la impunidad no es por regiones lamentablemente es un tema nacional, porque la ley te permite eso”, enfatizó.

Tienen que trabajar todos para buscar una solución al tema “porque es un asunto que incluye a todos” y llamó a las diputadas y diputados de la Junta de Gobierno del Congreso local a tener una reunión, “que no hemos tenido desde hace un mes y fracción y la intención era salir con una campaña donde a todos nos involucre, el tema de la inseguridad”, precisó.

Anticipó que ya se quiere presentar la propuesta de esta campaña y dar a conocer lo que está haciendo cada una de las corporaciones, “los estamos invitando para dar a conocer lo que se está haciendo”.

En referencia al reciente caso de la determinación de un juez de permitir que el detenido con fuerte un arsenal y con más de 12 mil cartucho, lleve su juicio en libertad, el mandatario señaló “ustedes lo acaban de ver, esto es todos los días; no pueden quedar en la impunidad, no pueden quedar fuera” (de la cárcel cautelar).

Afirmó que ya tiene 3 años demandando que se sanciones la portación de armas de fuego debido a la relación que tienen con la comisión de delitos.

“Yo ya tengo más de tres años con este tema, a mí no me pueden decir el día de mañana que no lo dije; lo he comentado hasta el más alto nivel. Es una realidad ustedes lo acaban de ver, esto es todos los días”.