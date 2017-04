Juanito, el pequeño que cabalgó en un ´rinoceronte´

León, Gto

La mirada de decenas de pequeños sobre los impresionantes vehículos de las fuerzas especiales de la Policía Estatal denotaba el impacto que en la inocencia de un estudiante de primaria dejaba el ver esos armatostes que solo habían visto seguramente en las películas.

Ver tantos policías con sus mejores galas y armamento, provocó la curiosidad e inquietud propia de quien se encuentra con personajes que casi, casi lucían como súper héroes, por lo que no dudaron en acercarse a curiosear.

Juan de Dios Sánchez, Juanito para sus compañeros, un pequeñito de primer grado que pronto cumplirá sus siete años según dice orgulloso, volteó hacia su maestra María de los Ángeles y le dijo “yo creo que nunca me subiré a uno de esos, estoy muy chiquito”, y es que la estatura no era lo que preocupaba al ilusionado pequeñín sino la afección que tiene en sus piernas que le impide caminar pero no le borra la alegría y entusiasmo de su rostro.

Convencida de que uno nunca debe de darse por vencido, María de los Ángeles se acercó al secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca a quien pidió la oportunidad para Juanito de subirse a una de las unidades especiales de la Policía, sin pensarlo dos veces, cargó al ilusionado estudiante quien no podía creer que de pronto estaba no solo a bordo de la unidad, sino que a diferencia de sus amigos gozó de un paseo exclusivo para él.

“Hola, hola… ya me voy a mi casa”, dijo Juanito por el altavoz de la patrulla, provocando la risa de los funcionarios presentes, al tiempo que activaba con sus pequeñas manos el mando de la sirena y la torreta del rinoceronte de hierro que se desplazó en la explanada del recinto ferial de León donde arrancó el operativo de Semana Santa.

“Estoy manejando, estoy manejando, hola a todos”, volvió a hablar con la voz fuerte y clara, de un niño que al preguntarle qué quería ser de grande no tuvo empacho en decir “contador”. “El juega, canta, baila, no es un niño que se quede sentado en su silla, baja al piso y juega fut bol, es muy inquieto, ¿en calificaciones? ¡es bueno! con nueves y unos ochos pero va muy bien”, dijo la orgullosa maestra que vio en la sonrisa de su alumno la alegría de ver por un día un sueño hecho realidad.