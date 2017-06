Narro no descarta la candidatura a la presidencia de México y elogia a Márquez

León, Gto

El actual Secretario de Salud, José Narro Robles, no descartó la posibilidad de contender por la candidatura a la Presidencia de la República el próximo año, sin embargo señaló que por ahora no son los tiempos para tomar una decisión como esa, aunque dijo que está atento.

Ante esta situación, y a pesar de haber reconocido que algunos políticos lo han buscado para que encabece una candidatura en el 2018, dijo estar concentrado de lleno en la dependencia federal de salud, la cual está a su cargo.

“Yo lo he dicho y lo sigo repitiendo todavía no son los tiempos para quienes estamos en el Gobierno Federal, hay momentos, hay tiempos, hay calendarios y se los digo con absoluta convicción y honestidad, todavía yo tengo un compromiso con la sociedad y el país.

"Pero particularmente no me distraigo en este tema, para mí todavía no es el tiempo de tomar alguna determinación, cuando llegue ya les diré… Estamos en junio, falta mucho para septiembre”, refirió.

Y con respecto al gobernador del estado, Miguel Márquez, quien ya suena como uno de los presidenciables, el ex rector de la UNAM avaló el perfil del Gobernador, gracias al trabajo y gestiones que ha realizado en materia de educación y salud.

“Yo doy fe, un enorme compromiso que yo reconozco de Miguel Márquez, doy fe porque me consta, yo lo vi, en su compromiso como Secretario de Desarrollo Social, me tocó con el arranque de la ENES León ver asuntos y temas con él, primero como Secretario y luego ya como Gobernador, sé del compromiso que tiene con la educación, sé del compromiso que tiene con la salud. La educación y la salud son dos grandes herramientas y me consta que Miguel Márquez en este campo y en el campo de Gobierno, es una gente extraordinaria”, puntualizó.