Aumentar las infracciones no ayuda en nada: José Sánchez

León, Gto.

En entrevista para TELEDIARIO el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEL), el empresario José Arturo Sánchez Castellanos, comentó que el aumento de las sanciones económicas no sería la solución para que los automovilistas tomen conciencia y disminuyan las infracciones en el estado.

Comentó que en países de primer mundo por tener sumar varias infracciones de Tránsito les retiran las licencias de conducir.

“Desatacó que por cada infracción no les detienen las licencias si no hasta que juntan una serie de estás es cuando les retiran la licencia y recalcó que es mejor hacer eso aquí en el estado que aumentar las infracciones, porque solo aumentaría la recaudación en el municipio y esto no ayuda en nada para concientizar a los ciudadanos”, dijo José Sánchez.