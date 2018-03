En mayo y junio habrá debates con candidatos: CCE León

León, Gto.

El Consejo Coordinador Empresarial de León (CCE) definió para el próximo 28 de mayo y 7 junio, como las fechas para los debates entre candidatos a gobernador de Guanajuato y alcalde de León respectivamente.

Arturo Sánchez Castellanos, dirigente de dicho consejo mencionó que a partir del 30 marzo, fecha de arranque de las campañas electorales, buscarán reunirse con los diferentes aspirantes con el objetivo de compartirles las preocupaciones del sector empresarial y conocer a fondo sus propuestas a fin de que se comprometan al cumplimiento de las mismas.

Sánchez Castellanos, refirió que ya cuentan con un Documento Único de Propuestas en el que compartirán con los candidatos, diferentes temas que buscan hagan suyos; como el seguimiento puntual a la inseguridad en Guanajuato, además de programas para la mejora de sueldos. También dijo que esperan el firme compromiso de los aspirantes a asistir a todos los debates programados.

“Estamos hablando de una entrega en un evento muy formal, en donde estén todos los candidatos y se dé un compromiso público. Ahorita no hemos hablado de que haya necesidad firmar; finalmente el compromiso de la palabra desde nuestro punto de vista debe pesar más que el de la firma; pero eso se definirá en los próximos días”, señaló.

Respecto a las reuniones previas que han tenido con algunos candidatos, Sánchez Castellanos; mencionó que existen propuestas viables, mientras que otras no atienden la realidad del Estado. En el caso particular de Clemente Villalpando, precandidato a la alcaldía de León; señaló que es una cara nueva, que puede representar frescura y ofrecer algo diferente, pero destacó que la juventud no garantiza que se haga un buen trabajo.

Por otra parte, dijo que en las reuniones que se sostendrán se tocarán todos los temas; lo anterior respecto al cuestionamiento si pesarán los señalamientos de malversación de fondos que se han hecho en contra de Gerardo Sánchez y Diego Sinhue.

“En las reuniones que hemos tenido no hay ningún tema tabú. Todos saldrán en la plática y no podemos juzgar algo que todavía no hemos platicado con la persona acusada (…) si nosotros hiciéramos o formáramos nuestra opinión de lo que se ha dicho pero no se ha comprobado, estaríamos haciendo juicios indebidos”, indicó

En cuanto al tema de seguridad, el representante de los empresarios de León; dijo que una de los causales se debe a la mala coordinación y comunicación por parte de los tres niveles de gobierno, además, señaló, que en el gremio empresarial han aumentado las denuncias por robo a casa-habitación con violencia.