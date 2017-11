Urge incrementar inversión en salud: José Ángel Córdova

León, Gto

Pese a que México demostró al mundo que puede hacer frente a problemas de salud tan graves como el enfrentarse a una nueva enfermedad como fue la influenza AH1N1, hoy en día la inversión en salud sigue estando por debajo de los estándares internacionales.

En entrevista exclusiva para MILENIO, el ex secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos urgió a ver como inversión los recursos que se destinan a este sector pues mientras México invierte en recursos públicos 2.7 % del PIB, los países de la OCDE invierten el 8 %

Reconocido como Médico del Año por el gobierno de la Ciudad de México, el también consejero de MILENIO expuso su experiencia en la política y urgió a resolver el tema de la seguridad pues “con seguridad y salud” todo lo demás viene por añadidura.

¿Qué cambió en México después de la crisis por la Influenza AH1N1?

Yo creo que fue un gran aprendizaje. La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, con quien tuvimos contacto inmediato, directo y continuo, llegó a expresar en foros que era una pena que tuviéramos esta influenza pero qué bueno para el mundo de que haya sido en México, un país preparado y no en otro país.

Eso habla mucho del reconocimiento que se logró pero las emergencias en los momento agudos te das cuenta de las deficiencias. Se tuvo que actuar rápidamente para poder implementar laboratorios con PCR, que es una forma de poder establecer nombre y apellido especifico de un virus.

Antes de la influenza, en todo el mundo, el diagnóstico se hacía por inmunofluorescencia, que es ponerle una sustancia y para poder identificar en un microscopio y verlo en un cuarto obscuro, pero eso tenía 50 por ciento falso-positivo y 50 por ciento falso-negativo; era un volado.

Ni siquiera los Estados Unidos lo tenían en todo el país, lo tenían nada más en el CDC y en algunos otros sitios y por eso nosotros también nos dimos cuenta, porque el CDC reporta un boletín cada determinado tiempo y uno de esos boletines que fue unos días antes de que empezáramos a tener los reportes acá, ellos reportaron que habían tenido dos casos de influenza de que no sabían de qué tipo era en el Valle Imperial de California, en los niños, los mandaron a San Diego donde existe una base naval y también les dijeron lo mismo.

En verdad empezó en Estados Unidos, de ahí, por muchas razones, probablemente la migración, la época del año, etc., se vino el virus, en México en una ciudad con la cantidad de gente que hay como la Ciudad de México y la proliferación muy rápida y para entonces ya había casos en Canadá, entonces ésta fue la influenza de América del Norte, de ninguna manera que se le llame influenza mexicana.

Se tomaron acciones pero éstas requirieron de inversión

Lo más satisfactorio fue ir armando, ir construyendo ese blindaje epidemiológico que se necesita tener en un país por estas amenazas. Actualmente y desde siempre, es raro que los políticos crean que realmente la salud es una inversión, lo toman como un gasto, entonces siempre hemos estado muy abajo en la inversión.

Actualmente la inversión del PIB en México en salud es un 5.7 y de eso, solo 2.7 es pública, el resto es privada. El promedio de inversión de los países de la OCDE es 8 puntos del PIB pública y privada. Estamos muy lejos y las cosas no se hacen por buena voluntad, se hacen porque se tienen recursos, se tienen equipos, personal.

Es preocupante que se nos vaya el 10 por ciento del PIB en corrupción y no en inversión en salud.

… y que le recorten 10 o 15 mil millones de pesos cada año al presupuesto de salud, eso realmente es inaceptable, yo entiendo los problemas del país pero también hay que entender las prioridades del país. Sin salud o sin educación no podemos hacer nada.

Hoy los diputados deberían de reflexionar sobre esto

Sí, por supuesto, ha sido mi lucha y fue una de las grandes satisfacciones de ver cómo se logró el convencimiento de los tomadores de decisiones gracias y desafortunadamente a la epidemia, que después fue pandemia, a que salud había que ponerle más y logramos llevar en la inversión hasta 6.5% del PIB pero después cuando no hay emergencias parece que no pasa nada y sí pasan cosas.

¿Cuál ha sido su experiencia en la política, otra faceta en su vida pública?

Yo solamente estuve afiliado a Acción Nacional y ya no me reafilié a finales del 2012, no he estado nunca afiliado a ningún otro partido, lo de la participación aquí en León fue porque la alianza PRI, Verde y Nueva Alianza me hicieron el honor de invitarme y la verdad yo seguía con la inquietud de poder demostrar que se puede hacer gobierno siendo honesto.

Hice todo mi esfuerzo, finalmente no funcionó y pues ni modo, creo que aquí lo más importante es participar como participé en el Instituto Electoral a donde me metí porque también escuchábamos quejas de las elecciones, donde decíamos: 'a poco no podemos tener elecciones limpias'.

¿Realmente hay oportunidad para que un independiente gobierne al país?

Yo creo que la educación electoral es mucho de educación y hace falta mucha educación para eso y también los candados que se pusieron en la ley para que los independientes no llegaran pues son evidentes, pero creo que esto va evolucionar y como hay un hartazgo ya de los partidos va a haber un momento en que los independientes van a empezar a dominar, pero esto quizás se va a tardar un tiempo mientras no haya más educación y menos pobreza, ese es el reto, sin duda, vamos a tener elecciones más libres, más limpias y en donde el que sea el mejor va a ganar.

El desempeño actual de quienes gobiernan León, de quienes gobiernan el Estado ¿cómo lo percibe?

No quisiera opinar porque yo contendí en los dos casos pero creo que hay algo muy evidente que es el problema de la inseguridad. Newsweek sacó la semana pasada en español en portada que Guanajuato estaba entre los más peligrosos de México, digo, esto jamás lo habíamos visto y el número de homicidios que hay en León, todas estas cosas que están sucediendo nunca las habíamos vivido y eso creo que debería de ser la principal preocupación porque lo primero que necesita el ciudadano aparte de salud y educación, es seguridad.