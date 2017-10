Jorge Cabrera desea seguir en servicio público

León, Gto.

El regidor independiente, Jorge Cabrera, dijo aspirar a seguir trabajando desde el servicio púbico a través de una candidatura por parte del Partido Acción Nacional pero como candidato ciudadano aunque todo dependerá de lo que determinen los comités estatal y municipal del blanquiazul.

En entrevista para Milenio Televisión, Cabrera manifestó que no tiene aún decidido por qué puesto postularse aunque ya entregó su carta de intención para reelegirse como edil pero reiteró que esto depende del Comité Estatal y Comité Municipal del PAN ya que no descarta la posibilidad de acceder a una diputación local.

TE RECOMENDAMOS: Buscará Daniel Campos Lango diputación local

"Sí me gustaría seguir sirviendo y yo estoy a las órdenes de la ciudadanía pero eso lo van a determinar los órganos. Yo creo que los partidos políticos, en especial Acción Nacional, traen un orden muy riguroso", señaló.

Enfatizó que hasta el momento no ha sido convocado para una postulación, pues dijo solo querer crecer profesionalmente para trabajar de manera responsable.

"No me han ofrecido nada y no estoy pidiendo nada en específico, a mí me gustaría crecer profesionalmente pero yo voy a estar trabajando desde donde sea convocado. Se está haciendo historia aquí en el estado con Acción Nacional. Tenemos al mejor gobernador de todo México, tenemos un alcalde que está trabajando de manera muy responsable. Entonces yo creo que los que podemos ser candidatos pues hay una responsabilidad de dar seguimiento", refirió.

Manifestó estar ligado con Acción Nacional por valores, principios, solidaridad, y al considerar de ser o no militante, ha sostenido reuniones con el partido porque al representarlo debe conocer su ideología.

"Tengo que conocer a fondo a la institución, en este sentido, será Acción Nacional quien tendrá que ir trazando el camino hacia donde debo ir pero siempre mantendré mi ideología ciudadana intacta", comentó.