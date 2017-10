Empresas mexicanas deben vincularse con el mundo: Shinoyama Kazuyoshi

León, Gto

El director general de Jica (Agencia de Cooperación Internacional del Japón), Shinoyama Kazuyoshi señaló que las empresas mexicanas y sobre todo guanajuatenses de proveeduría automotriz local tienen que estar vinculadas con otros países, pues es vital que los proveedores exporten a otros lados.

Precisamente la empresa Jica tiene como objetivo desde hace 40 años el ayudar a que las empresas mexicanas sean proyectadas en otros lugares del mundo, por ejemplo, en Japón, en donde la industria automotriz va muy de la mano en ese sentido.

"Nuestra inversión más que ser física es una inversión de ayuda que no es tangible, no se puede ver, no es que nosotros vayamos a invertir en Guanajuato poniendo empresas, sino ayudando a que las emprendas mexicanas puedan tener otras oportunidades en el extranjero", dijo Shinoyama Kazuyoshi.