Reconocen a Javier de la Fuente, fundador de ENES León

León, Gto.

A siete años de haberse consolidado la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) UNAM León, se reconoció la trayectoria de su fundador, Javier de la Fuente, quien también fue el primer director del campus. De la misma manera, se inauguró el camino de acceso al plantel, ubicado en la comunidad Los Tepetates.

"Siempre he sido un creyente de la educación y siempre he tratado de dar mi vida por la universidad. Desde que entré, sabía que no podía salir de aquí; es un gran compañero la universidad y me case con ella", expresó Javier de la Fuente.

Habló de la importancia de aportar a la educación desde la primaria, secundaria, nivel medio superior y superior; esto, más allá del discurso político.

La ceremonia se realizó en el auditorio del ENES que lleva el mismo nombre del catedrático y además de autoridades educativas también contó con la asistencia del gobernador del estado de Guanajuato, Miguel Márquez.

"Hoy amanecimos con una excelente noticia, vamos a dejar ocho de cada diez chavos estudiando la preparatoria Guanajuato junto a Yucatán, tuvieron mayor crecimiento en educación media superior, creció un 25 por ciento", expuso el mandatario estatal.