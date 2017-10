Esperaré los tiempos de mi partido para decidir: Aguirre Vizzuet

León, Gto.

El delegado de la Secretaría de Gobernación en Guanajuato, Javier Aguirre Vizzut, reiteró su interés por participar en el proceso electoral del próximo año aunque, advirtió, esperará la convocatoria del PRI para decidir por qué cargo competir.

Entrevistado la tarde de este lunes en las instalaciones de la CTM, Aguirre Vizzuet dijo desconocer cuándo habrá de ser emitida dicha convocatoria pues refirió que esa información depende de la dirigencia estatal del tricolor.

Manifestó, sin embargo, que estará en el proceso electoral “yo les he dicho, y soy muy puntual, nunca he generado públicamente un interés por un cargo público de elección popular, a ningún cargo. Yo lo que les he dicho es que estoy esperando los tiempos para que el PRI genere las condiciones, las reglas, los métodos de selección para yo, en ese momento, definir qué es lo que voy a hacer por mi persona”.

Y es que el delegado de la Segob es mencionado en columnas periodísticas como uno de los competidores al Gobierno del Estado de Guanajuato aunque, en efecto, la postura no ha sido de manera pública, al menos.

También mencionó que algunos de los delegados federales tendrían la posibilidad de interesarse en competir por cargos públicos y, consideró, también ellos estarían en espera de las reglas de participación de su dirigencia estatal.

“Es válido (competir), no nada más para un servidor, sino para todos mis compañeros que tengan aspiraciones que puedan crecer políticamente, profesionalmente en su vida. Yo soy muy respetuoso en ello, por eso esperaremos los tiempos indicados”, dijo.

-¿Cuándo saldrán las convocatorias?, se le preguntó.

-No se, hay que preguntarles a los dirigentes de partido, concluyó