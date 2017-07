Investiga SSG caso de intoxicados por carnitas

León, Gto.

Luego de suscitarse una intoxicación en el que al menos 22 empleados de una tienda departamental resultaron con molestias y afectaciones en su salud, la Secretaría de Salud de Guanajuato informó que se realizaría una inspección sanitaria al establecimiento en donde se adquirieron los productos.

Sin embargo, se señaló que al acudir a las instalaciones del establecimiento que por seguridad no revelaron el nombre, este se encontró cerrado y sería en una segunda visita que se haga cuando se realicen las acciones sanitarias para examinar el negocio y ver en qué condiciones opera.

Fuentes extraoficiales confirmaron a MILENIO que después dicha intoxicación algunos de los empleados ya han regresado a trabajar con normalidad el día de ayer y los restantes se están integrando al término de una incapacidad proporcionada por las instancias médicas.

"Unos ya regresaron, otros todavía se encuentran en incapacidad, la verdad no sé cuántos solo sé que algunos ya regresaron porque hace un momento los vi pero no hemos hablado de eso, los demás lo único que sé es que ya se dieron de alta del Médica Campestre", señaló un empleado que por seguridad no reveló su identidad.

Ante esta situación la tienda departamental se quedó sin dichos trabajadores por lo cual algunos departamentos se encontraron solos durante todo el día de ayer.