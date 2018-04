Van contra inspectores que abusaron de niño en León

León, Gto.

Luego de que el regidor del Partido Verde, Gerardo Fernández, denunciara a través de un video el abuso de autoridad y agresiones de inspectores de la Dirección de Comercio y Consumo de León contra un menor que vendía dulces en el Centro, Raúl Fabricio Ibarra Rocha, titular de la dependencia, señaló que ya se abrieron las investigaciones para dar con los responsables y aseguró que no les temblará la mano para emitir los castigos.

Ibarra Rocha señaló que se está trabajando de manera conjunta con la Contraloría Municipal para deslindar responsabilidades y definir cuáles serían las medidas a seguir en este caso de abuso de autoridad, además, detalló que si bien existe un reglamento a seguir por parte de los inspectores, no está por encima de los derechos humanos.

“Empezó la investigación con la Contraloría, yo estoy colaborando en todos los sentidos para poder proporcionarles la información y lo más importante deslindar las responsabilidades (…) es algo delicado, es el patrimonio de las personas y aunque no tengan un permiso en la vía pública, son seres humanos y ciudadanos y no voy a tolerar”, indicó.

Cabe destacar que a la redacción de MILENIO llegó un mensaje donde se expone el nombre del presunto responsable y que las actitudes de abuso de poder son recurrentes, por lo anterior, el titular de Comercio y Consumo dijo que es un tema delicado y que hasta no tener integrada la investigación no se podrán fincar responsabilidades y agregó que no se tienen reportes de situaciones de este tipo de agresiones.

“Hubo dos o tres personas que estuvieron cubriendo la zona, la investigación será completa de todos los que participaron (…) no tengo reportes de esta situación que se hayan presentado en zonas de trabajo y tenemos las puertas abiertas para las personas que tengan una queja”, señaló.

Ibarra Rocha reiteró que a 50 supervisores se les ha dado capacitación en temas de Derechos Humanos, e indicó que se trabaja muy de cerca con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el seguimiento y apoyo a menores que trabajan en las calles.

“El curso lo impartió personalmente la Procuraduría de Derechos Humanos fue focalizado al actuar ante la ciudadanía, ante ciertas situaciones y el ejercicio del día a día”, indicó.

Raúl Fabricio Ibarra Rocha se comprometió a darle seguimiento al tema y en próximas semanas tener las resoluciones en este caso, pues dijo que como dependencia no tolerarán acciones de este tipo.

Si hay responsabilidad se va: Ayala

Luis Ernesto Ayala, alcalde interino de León, reprobó el acto que ocurrió con un menor de edad y señaló que el alcalde con licencia Héctor López Santilla, dio instrucciones a la Contraloría para que se realice una investigación y se pusiera a disposición de esta dependencia al inspector que cometió ese acto.

“No lo vamos a tolerar y qué bueno que hubo pues, ese video, que nos muestra cómo no debemos los servidores públicos de actuar. Independientemente de lo que quieras, si estuvo esta persona o su familia estuvo infligiendo el reglamento, no son la manera de que debemos de tratar a los ciudadanos y ¡menos a un niño! Entonces si te digo, voy a ser muy claro, si la Contraloría, pues, derivado a la investigación hay alguna responsabilidad, de seguro que esta persona se va”, comentó.