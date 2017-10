"Inseguro", el parque lineal La Sardaneta

León, Gto.

A casi dos años de que fue entregado, el parque lineal Sardaneta, luce descuidado, sucio e inseguro, a decir de los vecinos. Personas han sido asaltadas a mano armada y los delincuentes se aprovechan de las mujeres para robarlas y agredirlas.

El pasado 20 de octubre del 2015, el gobernador del estado Miguel Márquez Márquez, entregó el Parque Lineal Sardaneta, el cual conecta el Parque Metropolitano con el Zoológico de León con una longitud de 4.4 kilómetros.

Incluso los mismos vecinos, señalan que varias mujeres han sido despojadas de su ropa y para poder robarlas y en algunos casos incluso violentarlas sexualmente; la inseguridad se vive en esa zona, sobre todo a altas horas de la noche ya que según ellos hay partes completamente oscuras.

"He escuchado que hasta han desnudado a las personas y a las mujeres porque saben que se ocultan el monedero en la ropa intima o algo así y he escuchado mucho que las hacen que se las quiten y sí es muy grave, la verdad me gustaría que se tomaran cartas en el asunto porque ahora ya es más preocupante", señaló la señora Amalia Gallegos.

Cerca del parque se encuentra muy cerca una estación de Policía Municipal, sin embargo, las mismas personas que no realizan gran cosa para que se pueda evitar los asaltos y la delincuencia ya que los robos dicen son el pan de cada día.

Éste espacio de recreación y convivencia familiar tuvo una inversión superior a los 194 millones de pesos y quedó inaugurado el pasado mes de octubre del 2015, sin embargo, los vecinos califican como un verdadero desastre que los vándalos se hayan apoderado del parque lineal para convertirlo en una zona insegura y con miedo de salir a pasear por él.