Llega Omar Silva a dirección de Innovación municipal

Tras un análisis sobre el desempeño en las dependencias municipales, hoy, el alcalde Héctor López Santillana presentó a Omar Silva como nuevo director de Innovación del Municipio, cargo que hasta hace un par de días ocupaba Enrique Marumoto.

Tras someterse a su aprobación en el cabildo de León, fueron los regidores de oposición quienes denunciaron que no se les entregó la documentación correspondiente para evaluar si se trataba del mejor perfil para ocupar el cargo.

"Bajo la experiencia que ya hemos tenido en dos ocasiones, tanto con la directora del DIF y ahora con la directora de Desarrollo Social, pues realmente están ostentando cargos bajo licenciaturas que no tienen, aquí se nos ha manifestado que efectivamente han cumplido con todos los requisitos y al no enviarlos, no tenemos la posibilidad de corroborarlos", precisó la regidora del PRI, Norma López Zúñiga.

Esta mañana en sesión del H. Ayuntamiento, Omar Silva Palancares recibe nombramiento como titular de la Dirección General de Innova León

Al respecto, Omar Silva, dijo en entrevista tener la experiencia que se requiere para ocupar el cargo, ya que ha desempeñado varias funciones similares en Gobierno del Estado.

Sobre los proyectos pendientes como es el caso de la cobertura de internet en la zona rural, así como el tema de la instalación de lámparas LED, precisó que se estará analizando cada uno de ellos para darles continuidad de la mejor manera.

"Esa es la principal encomienda, que León pueda formar parte de esta economía que está basada en la tecnología. A penas vamos a empezar a revisar los diferentes proyectos, entiendo que eso es uno de los principales retos, hacer que esta tecnología pueda incorporar más los servicios", explicó.

Con la llegada de Omar Silva a la dependencia, suman ya tres los movimientos de cargos en esta semana en la administración municipal.