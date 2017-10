Se han perdido 200 inmuebles históricos en León: INAH

Guanajuato, Gto.

En el estado de Guanajuato se han perdido alrededor de 200 inmuebles catalogados o históricos de un universo de más de 6 mil, que están registrados ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó el delegado de esa institución, David Jiménez Guillén.

Asimismo, señaló que el INAH, es una instancia normativa que no puede invertir o entregar recursos para la conservación del patrimonio monumental, público o privado.

En entrevista telefónica el funcionario federal, señaló que aunque sea impactante ver una casa en ruinas, “es un porcentaje mínimo, quisiéramos que no hubiera ninguna, pero se dan estos casos, aunque son contados afortunadamente; es un tema en el que tratamos de averiguar quiénes son los propietarios para buscarlos, acercarnos a ellos y orientarlos para que sus inmuebles se conserven”.

Otra razón por las que se pierden esas fincas, es porque se trata de casos de fincas intestadas, de propietarios que no viven ahí porque están el litigio.

Recordó que el instituto es una instancia normativa, que le corresponde vigilar la conservación, pero desde el punto de vista de otorgar autorizaciones, para realizar obras de restauración e intervención, en zonas de monumentos o en monumentos históricos.

“El Instituto a través de los centros INAH no ejerce recursos para intervenir directamente en obras, no es esa su función, sino es hacer cumplir la ley federal sobre zonas y monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, por lo que su función está acotada al punto de vista normativo, no somos instancia ejecutora”.

A pesar de la aparente situación de que serían muchas las casas abandonadas a su suerte, el delegado consideró que la conservación del patrimonio monumental público o privado, son algunos de los puntos fuertes del estado.

“Tenemos dos ciudades patrimonio de la humanidad San Miguel de Allende y Guanajuato y definitivamente siempre va a la alza el cuidado del patrimonio, son múltiples las solicitudes y las autorizaciones que otorgamos y esto es un indicador de que existe el cuidado y el interés de propietarios en su mayoría por conservar y darles un uso adecuado, aunque sean inmuebles catalogados”.

En este tenor, aseguró que la restauración no está peleada con el progreso, siempre habrá forma de solucionar, adecuar sus inmuebles para que con su infraestructura y comodidades otorguen bienestar a los usuarios.

El delegado manifestó que cada semana reciben solicitudes para que algunos inmuebles sean revisados “atendiendo, aprobando o bien recomendando algunas medidas con la intención de conservar y restaurar los inmuebles”.