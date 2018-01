INE no puede detener los trámites con actas robadas

León, Gto.

Los documentos más utilizados en México para acreditar la identidad son el acta de nacimiento y la credencial de elector, pero resulta que no son los más infalibles.

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, declaró hoy a MILENIO que ese organismo no puede prohibir el servicio a ninguna persona que llegue a tramitar una credencial de elector con un acta de nacimiento cuyo número de folio tenga reporte de robo.

“Nosotros no estaríamos facultados para detener el movimiento de una persona que haga un trámite con esos folios, tampoco podríamos retener el documento, es decir, ahí no tenemos atribuciones nosotros para cuestionar al ciudadano, si fuera el caso, y detectar algún tipo de estos documentos para preguntarle por qué lo está utilizando, ni mucho menos retenerle el documento, entonces, esos temas escapan a nuestras atribuciones”.

MILENIO y MULTIMEDIOS TV informaron de manera exclusiva de la investigación que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato por el robo de 2 mil 874 actas de nacimiento en blanco, las cuales fueron sustraídas del interior de la oficina 10 el Registro Civil en León.

El hecho fue calificado por abogados y notarios como un escándalo, debido a la vulnerabilidad y la falta de control que hay sobre documentos que pueden ser utilizados para fines ilícitos como suplantación de identidad, robo de bienes y la tramitación de credenciales de elector que pudieran resultar falsas por el origen de la presentación de un acta de nacimiento alterada.

DETENERLAS NO ESTÁ EN NUESTRAS FACULTADES: INE

El 18 de enero pasado la Secretaría de Gobierno avisó, a través de una circular, que del Registro Civil de León se habrían robado los documentos oficiales en blanco. Incluso dieron a conocer los números de folio que no se encuentran de manera consecutiva.

Este día, el vocal del INE reveló que aún no analizaba con detenimiento la información enviada por la Secretaría de Gobierno, por lo que no consideraba emitir una alerta a sus oficinas regionales o distritales.

“Al momento no he firmado yo algún documento para que se circule. Recuerdo que recibimos esa correspondencia pero hace falta revisar y detallar lo que obliga a una acción correspondiente, y si así fuera el caso, lo deberíamos turnar de inmediato para que nuestros trabajadores estén en alerta. Si solamente lo que hace es de hacerlo de conocimiento nuestro, no nos obliga a hacer una acción al respecto, habrá que ver qué petición de apoyo nos solicitan”.

MILENIO cuestionó a la autoridad electoral si entonces pudieran colaborar en la detención de personas que hacen uso de actas de nacimiento robadas para tramitar su credencial de elector, su respuesta fue: “no está en nuestras atribuciones, nosotros no somos ministerio público que nosotros establezcamos la investigación de un delito, nuestra labor exclusivamente es tramitar las credenciales y estaríamos haciendo atribuciones más allá de las que expresamente nos confiere la ley”.

NOS PREOCUPA EL USO QUE DEN A ACTAS ROBADAS

Para el presidente del Colegio de Abogados de León, Jorge Trejo Ortiz, su gremio tiene mucha preocupación por el uso que le puedan dar a las actas robadas, “estas actas pueden alterar el estado civil, si una persona está viva la pueden certificar como fallecida o si está fallecida pueden con esta acta darlas por vivas e, incluso, se pueden tramitar credenciales de elector”.

Trejo Ortiz mencionó que de cara al proceso electoral algunas personas pueden hacer mal uso de las credenciales e, incluso, tramitar créditos o iniciar ventas a nombres de otras personas “en realidad es un serio problema que debe ser atendido”.

No obstante, y que ya se boletinaron los folios de las actas de nacimiento robadas, mencionó que el sistema es vulnerable debido a que no se cuenta con una alerta electrónica o un dispositivo moderno que avise que es un acta robada, sino que se deja a la habilidad del servidor público u oficina que realice cada actividad.

“No estamos pensando que puede generar 2 mil o 3 mil problemas, sino que pueden ser 2 mil o 3 mil semillas que generen problemas y que deben ser contenidos. Es grave lo que está ocurriendo” mencionó.

SOLO SE ROBARON LAS ACTAS DE NACIMIENTO

No se robaron nada más. Computadoras, fotocopiadoras, algunas cosas personales y hasta una cámara fotográfica digital se salvaron del robo el pasado 15 de enero en las oficinas del Registro Civil de la colonia Loma Bonita.

Los vecinos que viven sobre la calle María Luisa no se dieron cuenta. Tampoco los que viven sobre la calle Sofía. De hecho, se ve un barrio tranquilo, quizá porque ese sector colinda con el bulevar Mariano Escobedo.

En el interior de la oficina la vida sigue normal. No se incrementó la vigilancia ni los filtros de seguridad.

La voz oficial se centralizó en la unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno. No más. Afuera está el “Peter”, un hombre que cuida los coches y que, pese a su estado de ebriedad recuera es de fiar para custodiar el orden vial. Nada cambió en el entorno, salvo que de esa oficina, fueron robados casi 3 mil actas de nacimiento”.