Azotan los incendios a la capital, van 240 hectáreas consumidas por el fuego

Guanajuato

El director de Seguridad Ciudadana del municipio de Guanajuato, Cristian Ortiz Muñiz, informó que de enero a la fecha los incendios han afectado alrededor de 240 hectáreas de pastizales y arbustos principalmente.

"De hecho este domingo tuvimos varios incendios en varios puntos de la ciudad como Molineros, San José de los Pinos, San José de la Luz, Carbonera, San Isidro y Los Lorenzos; el de la Carbonera inició en la comunidad de Calderones y se fue propagando hacia Carbonera".

TE RECOMENDAMOS: Incendio en la Ocampo-León: casi mil hectáreas afectadas

Casi 50 hectáreas fueron afectadas el fin de semana según estimaciones del cuerpo de Bomberos y Protección Civil, que fueron las corporaciones que atendieron los incendios, de manera inmediata conjuntamente con personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

"A las 2 de la mañana por el riesgo que presentaba a los elementos de pararon labores y se reanudaron a las 9 de la mañana, toda vez que estaban reunidos y ahorita –al medio día de este lunes—lo siguen atacando".

TE RECOMENDAMOS: Incendio consume supermercado en Salvatierra; tras doce horas aún había fuego

Aunque precisó que el fuego está controlado y no hay riesgos para la población, "pero no queremos que se cause un daño mayor a la ecología".

Paralelamente informó que hacia el fin de semana se detuvo a una persona que andaba entre los cerros porque se le encontraron unos cerillos y que fue reportada como sospechosa, por parte de lugareños.

TE RECOMENDAMOS: Se registra incendio en recicladora y taller mecánico

"De estos incendios no quiero aventurarme y decir que son provocados, porque el mismo calor que hace y cualquier pedazo de vidrio dentro del pastizal lo puede causar", señaló.

Dijo que Protección civil, Bomberos AC y el Sistema Municipal de Bomberos, están ayudando mucho, igual que las áreas de ecología, parques Jardines y el Sistema Municipal de Agua Potable para atacar los incendios.

"Tenemos un conteo que de enero a la fecha 240 hectáreas han sido perjudicadas; el año pasado también tuvimos una afectación de alrededor de 340 hectáreas y vamos atendiéndolas paso por paso para que no se vaya a generar un daño mayor a la ecología".

Mencionó que la dirección de seguridad está presentando denuncias ante el ministerio público, en contra de las personas que sean sorprendidos quemando los pastizales.