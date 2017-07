INAH aprueba la restauración de 46 fincas en León

León, Gto.

El Instituto Nacional de Antropología ya dio el visto bueno para remodelar la fachada de 46 de las 51 fincas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad de León.

Lo anterior lo refirió la titular de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo Arroyo, quien dijo que se plantea la idea de terminar el proyecto ejecutivo de 120 fincas ubicadas dentro de las 24 manzanas aledañas al Centro de la ciudad.

"El trabajo que se hace está dentro del programa de Gobierno, dentro de lo que es el mejoramiento de nuestro patrimonio monumental histórico y que se encuentra dentro de las 24 manzanas de la ciudad, el avance que hemos tenido es que 51 fincas ya se elaboraron los proyectos y de esas fincas el mayor porcentaje ya esta validado por el INA ", dijo.

Mencionó que de los proyectos que ya han sido validados por el Instituto Nacional de Antropología, ahora se trabaja con los propietarios de los inmuebles a fin de externarles la invitación a que se sumen al proyecto, en el cual ellos pondrán el material para su rehabilitación.

"Todos aquellos que ya están validados por el INA que ahorita se han hecho 30 invitaciones a los propietarios de estas para que si es de su interés se acerquen a Desarrollo Urbano, para poder recibir este proyecto que de manera gratuita se les estaría otorgando a los propietarios y validado por el INA, para que de esa manera inmediata y si es de su interés se comience con la remodelación planteada en los proyectos", refirió.

Con esto se busca que cada vez más se sumen más inmuebles a la mejora en la imagen de las fachadas de sus fincas, aunado a que el Municipio trabajará en la rehabilitación de los monumentos históricos a través del programa Re-Vive León y mejorar la imagen urbana del primer cuadro de la ciudad.

"No hay que perder de vista que estos proyectos están diseminados conforme algunas cuadras de la ciudad, de esas 24 manzanas, tendrán más densidad de monumentos, otras no, pero el objetivo principal es que a través de lograr ese interés por la protección del patrimonio monumental de estos edificios se pueda ir regenerando toda la cuadra como un efecto dómino en donde hay algunas fincas aisladas a esa cuadra que se estén mejorando y por lo tanto las otras fincas que no son monumentales participen", puntualizó.