Miguel Márquez, con fuerza al interior del PAN: Humberto Andrade

León, Gto

El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, manifestó que el gobernador Miguel Márquez Márquez cuenta con una gran fuerza al interior de Acción Nacional, la cual se ha logrado gracias al trabajo que ha venido gestionando en Guanajuato, paralelo a otros estados del país.

El día de ayer, en entrevista para MILENIO, Márquez Márquez declaró tener en el radar la candidatura a la Presidencia de la República, aunque dejó en claro que será durante los próximos dos meses cuando tome la decisión.

El dirigente del blanquiazul mencionó que la mejor carta de presentación del Gobernador es el trabajo que ha realizado, pues en el estado las condiciones de vida son diferentes.

“Créanme que hay estados en el país en donde no tienen si quiera las participaciones para sus municipios, donde no hay dinero para comprar lo más elemental en temas de seguridad, en donde no hay para pagar nominas en los municipios, entonces está muy complicada la situación”, refirió.

Sobre aquellas voces que señalan que si Miguel Márquez no ha podido con el tema de la seguridad en Guanajuato, menos podrá con la del país, Humberto Andrade manifestó que estas declaraciones están hechas con el fin de politizar el tema de la seguridad y minimizar las gestiones que se han logrado en estos años, en los que ha estado al frente Miguel Márquez Márquez.

En este sentido, recalcó que el tema no es específicamente en Guanajuato sino que se trata de un tema que se debe trabajar entre los tres órdenes de gobierno.

“Esa expresión de tratar de politizar para minimizar todo lo que se hace, simplemente revisan cómo estaban las cifras a nivel nacional y entonces nos daremos cuenta que tenemos un problema que debemos resolver de manera multifactorial en los tres niveles de gobierno y desde los diferentes poderes de este país, hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por enfrentar con mucha definición, pero me queda muy claro que con esto, en este sentido, Guanajuato no es la excepción”, puntualizó.