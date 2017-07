Horax suma ya 30 años de dibujar las noticias

León, Gto

Horacio Hernández mejor conocido como Horax, u Horacio reflexiona en esta entrevista sobre sus 30 años de trayectoria como monero desde sus inicios cuando como estudiante de preparatoria un amigo le invita a dibujar en un diario local, sin que supiera que sus dibujos eran publicados por el rotativo. Hoy y a siete años de colaborar con MILENO, esta charla es un reconocimiento a su trabajo que deleita cada día a nuestros lectores y televidentes.

Cumples 30 años de trayectoria como cartonista, como caricaturista, ¿cómo te defines?

Caricaturista, cartonista, monero, editorialista gráfico, pero como quiera, el chiste es que salga siempre la opinión de un servidor.

Agradezco mucho a Milenio darme la oportunidad de que cada día de lunes a viernes, pueda dar mi opinión, mi punto de vista a través de un dibujo, de una caricatura y que haya una sonrisa en las personas que lo lean, pero sobre todo un pensamiento, una reflexión.

¿Desde qué edad empiezas a dibujar? No política, sino que te llamó la atención el dibujo.

Desde siempre, desde que estaba muy chico, como cualquier niño, a una edad muy temprana está esa parte de darse cuenta del poder de plasmar en un papel o en las paredes. Yo dibujaba en el periódico desde muy niño, pero en el periódico de mi papá, cuando él quería leerlo, pues ya lo veía todo dibujado, desde entonces, a los cuatro años.

Y ya con el tiempo que me di cuenta que existían las libretas de mis hermanos, pues ya ahí dibujaba, luego ya en la escuela y posteriormente, se me dio la oportunidad de dibujar en periódicos.

Empiezas a los 15 años en la preparatoria, ¿dónde empiezas?

A los 15 años me invita un amigo, después de haberle hecho dibujos a él, le hago un dibujo a él, se lo muestro a don Carlos Javier González, jefe en edición en el Sol de León. Y ahí empiezo a dibujar sin darme cuenta que estaba dibujando para un periódico, ya después me di cuenta que dibujaba para el Sol de León.

¿Cómo te diste cuenta?

Un amigo vio el periódico en el cuál había dibujado y me dice “mira aquí está tu dibujo”.

¿Qué era?

Lo que salió publicado fueron empresarios y panistas como preparándose para el combate, estamos hablando de 1987, y se veía de fondo una silla presidencial, pero en realidad era la Alcaldía. En ese entonces iba para las elecciones Carlos Medina Plascencia, que a la postre fue el que ganó la Alcaldía. Fue el primer Alcalde Panista.

¿Qué seguiste haciendo, por qué política?

Me invitaron a dibujar. Don Alfredo Contreras fue el que me iba diciendo qué dibujar, pues tenía 15 años. No leía mucho de política, pero a partir de ahí empecé, primero él me lo leía y después ya me ponía yo a leer. Al principio los dibujos eran la verdad muy feos, y con una carga en la manera de pensar de un adolescente. El trazo de un adolescente pero el pensamiento de otra persona, porque sí dibujaba lo que me pedían, y ya posteriormente eso fue cambiando con el tiempo.

Terminas en el Sol y luego, ¿para dónde te vas?

Termino en el Sol y luego hago mi propia empresa que es EsCómic!, en el cual pues ya nos dedicamos a hacer ilustraciones, animaciones, y un tiempo chiquito que estuvimos en el AM, como seis meses aproximadamente y después dejamos aquello, por fin descansamos de la política un tiempo y nos dedicamos a hacer ilustración. Gran parte de todo ese conocimiento que nos dio el periódico, todo ese análisis, lo volcamos a la cuestión publicitaria o de entretenimiento. Tiempo después en el 2010, se nos da la oportunidad de participar aquí en Milenio, con el cartón diario, el cartón regional, el cartón local del periódico. Yo me he divertido muchísimo la verdad dibujando aquí en Milenio.

¿Qué piensas cuando estás dibujando?

Primero tengo que leer mucho, lo que caiga en mis manos, pero sobre todo leer las noticias, ver qué es lo que está pasando en la ciudad, en el país y mucho tiene que ver con este gran desarrollo que hace Milenio, me da muchas facilidades para poder tener un tema, para poder dibujar. Y posteriormente de todo lo vivido, experimentado o visto en otras partes, es como hacer una especie de mapa mental donde digo “este es el tema principal” y empiezo a hacer analogías en relación a ese tema, a juntar una idea con otra.

La cultura mexicana es tan rica que te da para poder tomar una (idea) de la música, de la pintura, de la vida del mexicano, y cuando lo pases a León, tomas esas experiencias de los leoneses o de lo que uno ha vivido como leonés, para poderlo plasmar en un cartón.

¿Qué te inspira?

Pues es el día a día en realidad, y ese paso que te va dando la vida, por ejemplo en estos momentos las lluvias, y como nos afecta a cada uno, el agua que de pronto es vida, pero de pronto es destrucción, de pronto es muerte, de pronto es una bendición, pero a veces sí el poder ver todos esos matices de la vida y poderlos representar, por lo menos tomar una decisión de cuál de todos esos matices es el que vas a poner.

¿Qué personaje es el que más te ha dado?

Son a nivel nacional, un tiempo fue Fox, ahorita es el presidente Peña Nieto, también nos da mucho trabajo, mucho material. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también te da mucho material pero hay veces que dices “ya fue mucho, ¿no se cansarán?”, ya hasta se los aprende uno de memoria y nada más con hacer el dibujo ya es automáticamente un cartón.

¿Qué experiencia en tu área es la que te ha marcado?

Siempre son muchas vivencias, muchas cosas, por ejemplo, la muerte de Colosio, cuando me tocó hacer ese cartón desde que supe, que escuché por radio, automáticamente me dirigí al periódico y estar hasta las 11, 12 de la noche, que dijeron que ya había fallecido. Fue toda una vivencia periodística y dije “Esto va a impactar a nivel nacional”, y el cartón fue muy sencillo en realidad, fue el dibujo de Colosio trazado en blanco sobre fondo negro, me marcó en ese momento, como para poder decir, hubo tanta cantidad de información, se estuvo moviendo todo esto para poderlo plasmar, y vivirlo todo dentro de un periódico y todo el movimiento que hubo dentro de ese periódico, como hormiguero, todo el mundo buscando la información, me marcó mucho como cartonista.