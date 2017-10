Ellos sienten la discriminación por extranjeros

León, Gto.

Kelvin llegó de Honduras hace 10 años y se quedó a trabajar en México, pero aquí en León le han negado trabajos por haber nacido en otro país.

Kelvin Limarino salió hace 10 años de su natal Honduras y a la fecha ha recorrido un camino que no ha sido nada fácil en México, pues ha sufrido sobre todo la discriminación al tratar de laborar en algunas empresas por el simple hecho de ser de otro país.

El joven de 30 años relata que cuando él salió de Honduras lo hizo principalmente por la situación de desempleo y la delincuencia que aunque ello representaba el dejar a su familia y amigos, sin embargo, en México ha encontrado su nuevo hogar.

“Decidí salir de Honduras porque en ese entonces teníamos un presidente llamado Zelaya, el cual adoptó una posición en Honduras, tipo la de Bolivia, Venezuela y Cuba y pues no soporté eso, pues la mayoría de los empleos en Honduras dependen de Estados Unidos y se fue a pique con los empleos. En vez de trabajar seis días solo trabajamos dos o tres”, señaló el ciudadano hondureño.

Aunque ha adoptado a México como su nuevo hogar, cuando llegó al país lo hizo al estado de Sonora, en dónde vivió por algunos años y al decidir vivir en León, lo hizo por la facilidad de los vuelos con su país natal, para tratar de ahorrar económicamente, sin embargo, dice que en Guanajuato ha sufrido de discriminación en el sentido laboral.

“Lo que sí es que aquí me ha costado conseguir un buen trabajo y hay veces que por eso, por ser extranjero, cosas que no tenía mayor problema en el norte, mostraba mis documentos y no había ningún problema, hacía un trámite igual que un mexicano y aquí siento que es lo que me está cerrando varias puertas porque sí me han llamado a entrevistas de varios trabajos.

“Hubo uno que así prácticamente me lo dijeron en pocas palabras que no me contrataban por ser extranjero y nunca había sentido eso que por ser extranjero te cerraran una puerta”, señaló Kelvin.

A este tipo de acciones, Kelvin las ve como discriminación, sin embargo, reconoce que son cosas que de alguna manera se tienen que vivir y es a lo que enfrenta.

El joven actualmente estudia Negocios Internacionales de manera online y su meta es terminar pronto una carrera para poder aspirar a un mejor puesto laboral y tener una mejor calidad de vida sin tener que regresar o marcharse a otro lado.