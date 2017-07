Con el rap, por la libertad y la conciencia

León, Gto

“Me gustó mucho el rap porque es más libre, porque puedes decir lo que quieres sin censura”, esta es la razón por la que ‘Lion’, canta a diario en los autobuses y eventos en los que se presenta.

Aunque su canto no solo pasea por la ciudad de León, también en diferentes estados del país.

Su nombre es José Luis Hernández, un joven originario de Veracruz de tan solo 21 años edad, que desde niño le tuvo amor a la música cuando escuchaba a su abuelo tocar la guitarra.

Empezó a cantar rap desde el 2009 cuando estudiaba la secundaria. Por un tiempo viajó a la Ciudad de México, donde conoció a un grupo de rap y de ahí comenzó a escribir sus propias canciones. Por ello, decidió dejar de lado sus estudios, para realizar sus proyectos musicales.

“Para poder grabar cada canción o los temas que tenía, tuve que salirme de la escuela”, dijo.

Posteriormente, ‘Lion’ se regresó a Veracruz, donde trabajaba de lunes a viernes vendiendo jugos, mientras que los fines de semana se subía al metro para cantar, y las monedas que obtenía eran para solventar sus alimentos.

Con el tiempo se dio cuenta que conseguía la misma cantidad de dinero cantando que trabajando, ya que por día ganaba hasta 200 pesos, sin horarios ni restricciones, por lo tanto, decidió retirarse de su trabajo rutinario.

Sin embargo, su familia no lo apoyaba en su manera de llevar la vida, por lo que comenzaron los problemas, tiempo más tarde logró mudarse a la ciudad de León, donde actualmente vive con un amigo.

"Sí se me hizo difícil porque fue un cambio de golpe y al principio no se sustentaban bien los gastos, tuve problemas con mi familia, no lo veían de provecho para mi futuro. Me salí de mi casa y empecé a estar en la calle, y fue en esos momentos cuando comencé a escribir", detalló.

En la ciudad de León vio un cambio total, pues considera que los leoneses respetan el arte del canto.

Poco a poco tuvo mejores oportunidades que lo han llevado a presentarse en shows de San Luís Potosí, Ciudad de México y Baja California.

´Lion´ ha materializado en un estudio de grabación, donde ha tenido un espacio de seguir profesionalizando su sueño. Actualmente cuenta con un sencillo titulado "Causa y Efecto", disco que le ha ayudado a elevar su potencial, algo que siempre deseó.

"Mi música la defino como música con contenido, trato de ser realista. Es entrarles en conciencia porque no pretendo cambiar a nadie", expresó.