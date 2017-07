Presenta Miguel Márquez el resultado contra el huachicol

León, Gto.

Ante dependencias estatales y federales, el gobernador Miguel Márquez Márquez informó los resultados de los meses de enero a junio sobre la campaña que se implementó contra el robo del combustible, en donde resaltó el aseguramiento de más de 4 millones de litros de hidrocarburo asegurado.

Pese a que el robo de combustible es un delito federal en dónde según el Gobernador, los directivos de Petróleos Mexicanos son los principales afectados, señaló que personal de PEMEX no asistió a la reunión donde se presentaron estos resultados.

"No vino PEMEX quien es el principal responsable y el principal interesado en ello, y lamentablemente no vinieron, no entiendo el porqué pues hace apenas 15 días fue muy claro el compromiso tanto de PEMEX como del grupo de coordinación y no hubo siquiera una llamada para comentar si se les complicó", señaló el gobernador.

Ante los resultados de esta campaña en combate contra el robo de combustible, se señaló que a la fecha van 4 millones 883 mil 702 litros de combustible asegurado, 239 mil 500 litros de combustóleo y 721 personas aseguradas vinculadas con la posesión y sustracción de hidrocarburo.

Señaló que en este sentido han sido menos los litros que se han extraído por parte de los delincuentes y ello es parte de las acciones que se han tomado, así como la recuperación de un gran número de litros de hidrocarburo en tan solo seis meses, y aseguró que no hay un estado en la República Mexicana que presente este tipo de resultados.

"Yo les garantizo no hay estado de la República y me atrevo a decir que no hay uno solo que tenga estos resultados, el tema, insisto, es la impunidad, y ante ello no vamos a bajar la guardia, es nuestra obligación y es nuestro compromiso y lo seguiremos haciendo", señaló el Edil.

Dentro de estos resultados también se informó que fueron realizados 225 cateos relacionados con el robo de hidrocarburo, 151 inmuebles asegurados y dos túneles localizados que se usaban para robar hidrocarburo, en cuanto a los vehículos asegurados fueron un total de 1488 entre automóviles, camiones, camionetas y motocicletas.

Márquez Márquez envió un mensaje a la ciudadanía e invitó a no seguir conductas relacionadas con el huachicol, como lo es el comprar combustible de manera ilícita, pues podrían exponer hasta su propia vida en caso de alguna explosión, aseguró que estas acciones solo alimentan a los delincuentes a seguir con este delito.

Caves

Lo asegurado enero a junio de 2017

2 Túneles

4 millones 883 mil 702 litros de combustible asegurado

239 mil 500 litros de combustóleo

721 personas aseguradas

225 cateos

1488 entre automóviles

50 Pipas

15 tráileres