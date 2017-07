Se concretan acuerdos para la red de hidrantes

León, Gto.

En la mesa de trabajo que se llevó a cabo el día de ayer, se llegó a acuerdos importantes y que serán claves para la mejora de la red de hidrantes en la ciudad.

Como parte de estos acuerdos, Protección Civil y Bomberos programaron visitas de inspección a comercios, establecimientos o fraccionamientos industriales que cuenten con red de hidrantes y que se determine que funcionan como debería de ser.

Sergio Contreras, regidor del Partido Verde Ecologista de México señaló al término de esta mesa de trabajo, que fue un avance importante para llegar a una solución sobre este problema que hay en la ciudad de León.

"Fue una mesa de trabajo muy buena en términos generales porque la productividad de lo que estamos viendo avanzó bastante, logramos llegar a varios acuerdos para presentárselos al Presidente Municipal y a la comisión de Seguridad con el tema de la red de hidrantes valorando dos momentos: lo que hasta hoy tenemos y lo que tenemos que hacer a futuro", señaló el regidor del Verde.

Por su parte, SAPAL realizará un estudio de las zonas de alto riesgo para determinar las más vulnerables y en donde se pueda encontrar un área de oportunidad, en cuanto a si el agua tratada se podría utilizar para poder abastecer a los hidrantes, pero señalaron que ese tipo de agua no puede estar almacenada por más de tres días.

"Se recomienda que los sólidos suspendidos del agua tratada sean inferiores a 30 partes por millón y en el requerimiento de la utilización dado que debe estar el agua totalmente disponible para algún evento", señaló Ulises Hernández, representante de SAPAL en la mesa de trabajo.

En cuanto al representante del Implan señaló que se estará trabajando en la actualización del atlas de riesgo, pues hasta el momento se está trabajando con los datos del 2010 lo cual quiere decir que tiene siete años sin actualizarse, también se valorará e identificara a las empresas que presenten riesgos para estar trabajando en el tema de la red de hidrantes.

Será en 30 días naturales cuando se estará haciendo una última mesa de trabajo para presentar un diagnóstico de la red de hidrantes de León y presentarlo ante la Comisión de Seguridad y posteriormente presentarlo al Alcalde de León Héctor López Santillana.

El pasado mes de marzo MILENIO informó que un hidrante público que se encontraba a pocos metros de donde se registró un incendio en una fábrica de pegamentos no se utilizó, pues este no funcionaba como debía, derivado de ello se ha ido trabajando en esta red de hidrantes, en donde también se informó que en toda la ciudad solo existen 40 hidrantes de los cuales no funcionan nueve.